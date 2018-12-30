2018-12-30

〔記者吳仁捷、王宣晴、楊綿傑／綜合報導〕新北市板橋陽信銀行搶案，警方查出劫匪竟是六福皇宮主廚游甯鈞，他向公司請了病假後趕去犯大案，隔天又回公司上班；警方昨晚逮人時，游開車衝撞拒捕，警方開四槍後將他拖出車外壓制，從車上起出剩餘的二三三萬七七○○元贓款；警方除於案發後廿九小時即偵破，並取回大部分贓款。

請病假犯案 隔天就上班

廿九歲游嫌供稱，因欠賭債將賓士愛車抵押，為取回愛車鋌而走險；游嫌外貌俊俏、工作有成，因賭而斷送前程，警方為他惋惜不已。

一名男搶匪於本月廿八日下午闖入新北市板橋區陽信銀行溪洲分行，持槍搶走三三四萬餘元後逃逸；警方循線查出搶匪常出入板橋大觀路一帶，展開埋伏，幹員昨晚六時四十五分見游嫌出現，圍捕後逮獲，查出他使用連槍管都未通的道具槍劫財。

警方調查，游甯鈞先偷一輛機車騎去犯案，行搶得手後將作案機車騎到蘆洲微風運河停車場棄車，到附近流動廁所換下犯案衣褲，變裝離開，再搭計程車到台北市當鋪，使用九十萬元贓款贖回賓士C300座車；游供稱，另有一些現鈔逃逸時掉落。

六福皇宮主廚 為贖賓士

台北威斯汀六福皇宮證實游姓主廚為公司員工，表示他平日表現正常，與同仁互動良好，原定年底六福皇宮結束營業後，轉調至集團旗下其他品牌任職；游從廿六日至廿八日請病假，廿九日正常上班無異常。昨先將他停職，若涉案情節達免職要件即予免職。

一位前六福皇宮廚師透露，升到主廚的月薪逾七萬元，但要從基層一路升到主廚，通常至少要十年以上時間。

搶走銀行鉅款的游嫌，可說賊星該敗，主辦本件搶案的警方小隊長李降龍，五年前擔任海山警分局偵查佐時，就究辦過當時涉嫌機車竊案的游嫌，昨天他又敗在李手上，始料未及。

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