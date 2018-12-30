學者︰可舉證與張宏年案雷同

2018-12-30

請求檢察總長提非常上訴 或許有機會

〔記者吳政峰／台北報導〕高志鵬被控擔任立委時替廠商關說，謀取五十萬元政治獻金，最高法院認為觸犯圖利罪無誤，維持更二審判刑四年六月見解，全案確定；高志鵬不滿，研擬聲請非常上訴，對此，交大科技法律研究所特聘教授林志潔認為，前有類似案件獲判無罪，高若據此請求檢察總長提起非常上訴，或許有機會。

前台中市議會議長張宏年為協助電玩業者取得執照，致電當時的市長胡志強和經濟局長廖德淘關說，而後業者果然取得兩張執照，張宏年則陸續收受業者交付的二一四○萬元。張宏年承認關說，但辯稱金錢是與業者間的借貸，案經各級法院審理，均指核發執照屬市府權限，張收錢「雖無法令人苟同」，但過程查無違法，判無罪確定。

主張原審法令適用有違誤

林志潔表示，高志鵬若能舉證自己與張宏年案的雷同之處，證明自己未達到圖利罪的要件，亦或主張民代職務範圍與判決所認定不同，法院應採法定職務說，主張原審法令適用有違誤，或可說服檢察總長提起非常上訴。

林志潔指出，雖然她支持實質影響力見解，但也必須注意該影響力和被影響的公務要具有密接的關聯。而現行「貪污治罪條例」幾乎架空「刑法」瀆職罪章，密度卻不足，且未把不同型態的公務員分門別類的規範，司法機關又未統一解釋，表明究竟是採實質影響力或法定職務，會讓各種公、教、研都提心吊膽，建議立委「是時候該修法了！」

曾任法官、檢察官的律師顏世翠認為，高志鵬在大法官提名上，曾對本案審判長邵燕玲有意見，若高能證明邵在審理時有所偏頗，或許可主張「憲法」保障的人民訴訟權中的公平受審權利，聲請非常上訴。顏世翠說，最高法院鮮少開庭，高志鵬如不知案子的審判長是邵燕玲，自然無法在審判中聲請迴避，只能等判決出爐後再尋求救濟，但前提還是要證明邵有所偏頗。

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