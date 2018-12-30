習近平︰新年要推動兩岸和平 陸委會︰盼排除對台負面拉打

2018-12-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平昨出席全國政協茶話會時表示，新的一年，要推動兩岸關係和平發展、深化兩岸各領域交流合作並增進兩岸民眾親情。對此，陸委會呼籲中共當局在新的內外部情勢下，能夠真正實踐維護兩岸和平發展的承諾，排除對台負面拉打作為，在不設政治前提下與我務實溝通，才能增進雙方互信及開啟兩岸良性互動的契機。

中國全國政協昨天舉行新年茶話會。習近平和中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，及國家副主席王岐山出席。

習近平在回顧二○一八年時表示，堅持一個中國原則和「九二共識」，增進兩岸人民福祉，堅決反對台獨勢力及其分裂活動。在展望二○一九年的兩岸關係時則稱，「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情」。

在港澳方面，習近平表示，「要支持香港、澳門融入國家發展大局，維護香港、澳門長期繁榮穩定」。他還指出，「我們要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面」。

陸委會對此表示，政府兩年多來致力維護台海和平穩定、捍衛國家主權及民眾權益的政策與主張一貫不變。蔡英文總統日前已再度重申，維持兩岸關係和平穩定，是雙方共同的責任，需要各自努力。

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