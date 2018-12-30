美中貿易戰未解 中對台不敢輕舉妄動

2018-12-30

展望明年兩岸關係 學者︰對方內憂外患 沒必要另起戰場

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今年對台施壓不斷，從M503航路開通、拔我三邦交國、要求國際民航公司改我名稱等，另一「軟手」發佈對台卅一項措施、台灣居民居住證。學者認為，兩岸關係好壞取決於美中關係，自三月美中貿易戰開打以來，中國屈居劣勢，展望明年兩岸關係，「只要美中貿易戰未解，中國就不敢輕舉妄動」。

台灣民主基金會副執行長、健行科大教授顏建發受訪表示，美中貿易戰開打後，北京現今處境堪稱內憂外患，沒必要製造另一個戰場。「台灣議題反而是對岸最不願攪動的，如果推得太急，美國立場就會『表』得更明白」。

顏建發解釋，在美中對抗下，台灣戰略地位更顯重要，中國透過「一帶一路」擴張，在其南太平洋的八個邦交國中，做了很多投資，藉此入侵第二島鏈，想從「後門」突破，不過，「台灣成為一道牆擋在那裡，牆若倒了，整個區域將陷入危險中」。

顏建發分析，中國雖不願在貿易戰風頭上，碰觸台灣議題，但不會因此「凍結」，有時仍會「動一動、攪一攪」，最後仍是回到傳統的「三戰」手法，即輿論戰、心理戰、法律戰，透過媒體輿論、軍機繞台、軍事演習、國際打壓等方式，恐嚇台灣。

台灣智庫諮詢委員董立文也說，明年美中格局不變，雖有中國涉台學者認為，「中國不能懲罰美國、只能懲罰台灣」，不過，北京對台策略就是挖邦交國、軍事威嚇，這本來就可預判，「明年兩岸關係跟今年差不了太多」。

董立文強調，貿易戰延伸另個戰場，即是越打越激烈的美中科技戰。從九月至今，美國政府抓中國華為財務長孟晚舟、起訴兩名中國國安部的駭客、以間諜罪名逮捕參加中國「千人計畫」的華裔科學家，預期美國還有後續動作。因此，在美國國會最近通過「亞洲再保證倡議法案（ＡＲＩＡ）」，呼籲美國總統定期軍售與鼓勵高層官員訪台，中國反應異常低調。

2018年兩岸十大重要事件

顏建發。（資料照）

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