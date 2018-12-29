劫銀行小金庫 101秒搶陽信334萬

2018-12-29

〔記者吳仁捷、李靚慧／綜合報導〕昨天股市封關日，一名頭戴安全帽、口罩的男搶匪，下午闖入新北市板橋區陽信銀行溪洲分行，持槍喝令行員：「你們錢放哪裡？」隻身搶匪不僅搜刮整排櫃台，還押著行員打開俗稱「小金庫」的出納室，全程一分四十一秒得手三百三十四萬六千四百元後逃逸；由於搶匪熟悉銀行動線，警方不排除有內鬼可能，全力追緝中。

押著行員 打開出納室大搜刮

警方調查，昨天下午一時五十五分許，搶匪身穿米色大衣、黑色長褲、頭戴銀色安全帽，把機車停在篤行路三段陽信溪洲分行前方人行道，在機車上準備了十九秒，隨即從機車上取出預藏手槍、提袋等物衝入銀行，一進門就揮槍喝令行員、警衛：「不准動，你們錢放哪裡？」隨後以手槍比劃，女行員嚇得蹲下，指向放現金的櫃台。

熟悉銀行動線 不排除有內鬼

搶匪押著行員，先搜刮整排五處櫃台抽屜現金，再押著女行員打開出納室的門後，衝入將大疊鈔票丟入自備的提袋內，離去時還熟練地持槍回瞄，嚇阻追兵，保全等眾人不敢妄動，歹徒逃逸才回過神來按下警鈴，保全追出時，只見搶匪機車揚長而去。

一名行員事後心有餘悸地說，搶匪突然持槍衝進來，大家都慌了手腳「快嚇死了」，慶幸沒人受傷。

警方檢視監視器發現，搶匪犯案時間一分四十一秒，依其行動似極熟悉銀行動線，坐上機車後加速往三重區方向逃逸而去，稍後在三重找到犯案機車。

持槍回瞄阻追兵 騎機車逃逸

搶匪行搶時有六名老少路人走過銀行，其中有兩名成人見分行內發生騷動，一度好奇駐足觀看，搶匪逃離時還與一名橘衣女子擦身而過。

據了解，一般金融分行為了避免讓櫃台行員的抽屜放置太多現金，會在櫃台後方設置大出納櫃台，即俗稱「小金庫」的出納室，等到四、五點下班前再將大筆現金鎖入金庫。

陽信銀行表示，搶匪跳進櫃台後，押著行員開啟大出納櫃台的房門及抽屜，未來會加強行員教育訓練及增加防搶演練頻率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/