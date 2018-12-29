浩鼎案 翁啟惠張念慈無罪

2018-12-29

〔記者黃捷、陳恩惠／台北報導〕前中研院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技公司董事長張念慈賄賂，協助浩鼎取得「新一代醣分子酵素合成法」，去年一月遭依貪污罪起訴，士林地院歷經近兩年審理，認定檢方舉證不足、部分案情純屬臆測，昨判兩人無罪。士林地檢署表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

翁：正義雖到 名譽難復

翁啟惠、張念慈並未親自到庭聆判，獲悉一審無罪後，翁啟惠以「正義雖到，名譽難復，希望就此劃下句點」為題，發表近千字聲明，感謝法官釐清真相、還他清白，強調在技轉的過程中，他是以發明人身分接受徵詢表示意見，沒有做任何違法或不道德的事，希望類似事件不要再發生，否則將傷害更多學術生命。

士檢二○一六年三月偵辦浩鼎內線交易案，案情延燒到翁啟惠，他口頭請辭，隔月院長辦公室遭搜索，翁改列貪污罪被告並限制出境，時任總統馬英九五月宣布翁請辭獲准。全案去年一月偵結，翁依貪污罪起訴，內線交易部分則獲不起訴。

起訴指出，張念慈二○一一年企圖以一千五百張浩鼎技術新股行賄，交換翁啟惠「新一代醣分子酵素合成法」，但因經濟部未准予發行，僅達成期約賄賂；張隔年十二月改以三千張浩鼎股票行賄，翁以女兒翁郁琇名義收受，主導中研院與潤雅公司簽訂備忘錄，允許對方派員無償至中研院學習，攜出研究成果。

合議庭：檢方舉證不足

合議庭認為，檢方僅以一封「ＯＫ」電郵，就認定翁、張達成一千五百張技術新股期約賄賂，但信件中張並未要求翁履行任何職務行為，且翁身為技術創作人，親自與廠商洽談，提供技轉單位意見，並無不當。

合議庭並指，檢方主張三千張浩鼎股票價值近億，翁啟惠卻未事先了解資金來源，任由張念慈安排，不合常理，卻忽略兩人多年交情及投資模式，翁長期授權張代管家族基金，張於本案中「比照往例」代墊股款，並非全無可能，檢方諸多推論令人匪夷所思、純屬臆測，遂依無罪推定原則判決兩人無罪。

法官：翁未如實揭持股

判決理由並指，除了翁郁琇的三千張浩鼎持股，翁啟惠另借名持有一千四百六十張，卻未如實揭露，還對外強調從未持有生技公司股票，嚴重影響民眾對翁及政府的信賴，但這部分僅違反「公職人員財產申報法」，應由行政主管機關處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/