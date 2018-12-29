貪污案無罪 浩鼎內線案還在審理

2018-12-29

〔記者黃捷／台北報導〕翁啟惠捲入浩鼎案，全案源自於士林地檢署偵辦內線交易，但檢察官最後依貪污罪起訴他，內線交易反而處分不起訴。至於張念慈等五名浩鼎高層，則被控在新藥試驗解盲前賣股避損，違反證券交易法，全案仍在士林地院審理中。

根據檢辯雙方攻防，決定張念慈等五人是否有罪的關鍵有三，一是解盲結果不如預期能不能預先推估；二是二○一五年八月廿八日浩鼎召開專家會議後，是否隱瞞重大消息；三則是五人賣股是為了避損，抑或是有其他正當理由。

檢方起訴指出，乳癌新藥「OBI-822」雙盲臨床測試中，因惡化人數未達預期，無法滿足解盲條件，通過新藥查驗機率極低，浩鼎遂召開專家會議，決議修改計畫，提前於隔年二月廿一日解盲。

不過，浩鼎發布提前解盲消息，卻隱瞞背後原因，讓外界誤以為前景看好，股價從二四○元飆漲至七五五元，張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、游丞德及前醫學處長廖宗志在接下來數月間，連日以不超過十張的數量出脫持股，涉嫌避損百萬至千萬不等。

法院開庭至今，五人堅稱解盲前不可能預知結果，且惡化人數不是絕對指標，公開反而會誤導大眾，該藥物目前已進入第三期臨床試驗，足以證明前次試驗是成功的。張念慈等人強調，當時卡在浩鼎上櫃半年內、解盲前後不得賣股，隔年五月卻要繳稅，只能在專家會議後的數月間賣股籌錢。

翁啟惠則因在解盲前賣出十張股票，也被檢舉內線交易，但檢察官調查認定，翁並無管道預知解盲結果，當時是因接到證券營業員電話，通知股價漲破七百元，建議賣股套利，翁才隨口答應，並非為了避損，遂處分不起訴，高檢署一度發回續查，士檢第二次仍處分不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/