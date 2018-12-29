張念慈︰繼續告禿鷹 還股民公道

2018-12-29

如果重新來過 會留在美國

〔記者陳永吉／台北報導〕浩鼎案昨一審判決浩鼎董事長張念慈無罪，他發布聲明表示，對於此一意料中的結果，沒有欣喜，只有更大的期盼；如果可以重新來過，他應該不會做相同的選擇，八年前退休後就留在美國，把時間留給家庭。

張念慈表示，這個官司本就是莫須有的指控，兩年多來，耗費了可觀的社會成本，不僅造成個人、公司名譽嚴重受損，產業研發、創新動能的技術轉移因而停滯， 生技產業陷入寒冬，迄今還在苦撐待變。他說，希望昨日的判決能成為終結這一連串負面打擊的起點，對新藥研發政策、技轉規範等，都應尊重專業，還給產業健康的發展空間。

張念慈認為，浩鼎案導致公司被污名化，經營階層、同事都覺得十分委屈，尤其事涉官司，在海外是大事，國外的人可能搞不清楚，如今一審宣判無罪，壓力減少大半，就可以出國去講浩鼎研發成果。

回首過去兩年，張念慈表示，他是基督徒，這件事是神給他的試煉，不要因為這樣的事件，心情受到影響，也不要怨天尤人、要原諒你的敵人；不過，遺憾的是，股民無辜受傷、損失慘重，接下來他會繼續提告禿鷹，還給股民一個公道。

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