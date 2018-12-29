民進黨主席補選 卓榮泰、游盈隆今政見會

2018-12-29

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕行政院秘書長卓榮泰昨正式遞出辭呈，準備參選民進黨主席。卓榮泰昨於行政院年終記者會，語重心長的表示，執政的列車是不會停留的，它一站又一站的走，有人上車、有人下車，窗外天氣時好時壞，但車上的人們只有一個清楚的方向，就是去到更好的未來、過更好的生活。所以，「我們這裡每個人的努力、付出跟心血都不會白流」。

民進黨主席選舉今天將舉行第一場電視政見會，卓榮泰與游盈隆兩位參選人將依申論、交互詰問、結論方式進行。

游：黨不談前途決議文很危險

卓榮泰、游盈隆昨天也分別接受電台訪問，暢談黨務改革。游盈隆表示，過去兩年多，民進黨黨的角色漸漸消失，變成一個比「選舉機器」更小的「提名機器」。以美國來說，他們的政黨在初選的時候，會推出很多政綱、黨綱，吸引人民支持，現在民進黨這部分能力不見了，這個黨如果都沒在講台灣前途決議文、正常國家決議文，大家漸漸就會忘記，這個黨就很危險。

卓：黨若不改革就是死路一條

卓榮泰則指出，黨內改組要大破大立，「民進黨不改革就是死路一條」。希望能有新平台，行政院、黨中央、立法院黨團要很清楚的推出政策，大家口徑腳步一致，如果政策對人民損失很大、程序很繁複，或是要大家再掏錢，就不要再進行。包括空污、老車、菸捐，都是這次要檢討的部分。

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