維持兩岸穩定 總統：共同責任 各自努力

2018-12-29

〔記者李欣芳／台北報導〕針對當前兩岸關係，蔡英文總統昨與媒體茶敘表示，過去兩年半，兩岸關係維持相對的穩定，其他國家對我們維持相對穩定，也持肯定態度。她強調，維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任，在此前提下，就是「共同責任，各自努力」。

媒體提問，高雄市長韓國瑜認同九二共識，認為代表九十二萬新民意，未來總統要如何溝通化解？蔡英文則向記者追問說：「九十二萬新民意授權了什麼？」

蔡總統昨邀媒體記者到官邸進行年終茶敘，媒體詢問，中國領導人習近平將在今年十二月卅一日發表對台講話，國安團隊是否有掌握？總統表示，國安團隊對兩岸情勢都有預判，兩岸的領導人都有很多機會講話，但不會因為一個人講話就定生死，問題還是要整體情勢去做判斷。她強調，「中國人的領導人有什麼話要說，我們會仔細聆聽，但我們有我們整體的判斷」。

蔡英文也表示，兩岸關係在過去兩年半有一些特別事件，但整體來講，還是維持相對的穩定。

媒體也追問，未來若中國大陸在藍營縣市放人或投資，是否會對執政黨二○二○形成壓力？蔡英文表示，台灣人分得清楚，那一些是利用，以及我們要付出什麼樣的代價。她並強調，如果中國覺得這些策略有效，就太低估台灣人民的判斷能力及台灣人的民主力量。

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