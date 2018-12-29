民進黨各派系立委挺賴留任 促內閣改組

2018-12-29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德有意在一月請辭，蔡英文總統昨天除表態希望賴揆留任，並強調留任賴揆「還不到最後不能放棄」。對此，民進黨各派系立委多表示，賴清德若能留任，是最好的選擇，不過內閣一定要改組。

新系：賴揆政績獲認同

新潮流系的立委鄭運鵬表示，賴院長在敗選後的這段時間，有達到穩定社會氣氛的目標，如果他願意繼續留下來打拚，民進黨立院黨團成員應該也會樂觀其成，相信社會也可接受，但也要尊重賴揆的意願。

鄭運鵬說，據他了解，主要工商團體都希望賴揆能繼續留下來服務，賴以內政和政策績效獲得認同，這次敗選原因很多，但整體來說，大家會覺得與賴揆相關的因素不多。

正國會認為賴仍傾向離開

屬正國會的立委蔡適應表示，蔡總統這番話是主觀的期待，不過，據他了解，賴院長覺得選舉結果顯示政策沒有得到大多數人認同，因此還是傾向離開。

海派：汰換不適任閣員

黨內海派立委王定宇也贊成賴清德留任，但內閣一定要改組，把不知民間疾苦的官員換下來，淘汰不適任官員，把民眾信心找回來。

謝系指太多訊息四處流竄

謝系立委管碧玲表示，她個人是最希望賴院長能留任，但這半個月以來，很多內幕新聞和訊息四處流竄，導致氣氛不是朝賴留任的方向，恐怕賴院長留任機會不大。

蘇系立委吳秉叡表示，賴清德是能做事的人，民進黨全黨上下，都希望賴院長能留任，大家就努力來讓賴留任，這是我們大家的希望。

「總統慰留態度一向都很清楚，要不要留，關鍵就是賴院長自己」，英系立委羅致政說，賴院長是人才，包括都更三法等能通過，賴都扮演重要角色，他認為賴能留下，當然是最好的人選，敗選不完全是他的責任，府院黨都要共同承擔。

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