去留問題 賴揆：下任投手是總教練權責

2018-12-29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院昨舉行年終記者會，外界關注行政院長賴清德是否仍堅持請辭，賴揆未明確答覆，他說，「一輛列車有上車就有下車」，列車的方向不變，一定是通往更好的地方，讓人民有更好的生活。曾自比是「中繼投手」的賴揆也說，組閣屬於總統的權責，「下任的投手是屬於總教練的權責，從來都不是投手之間在交代」。

組閣屬於總統權責

民進黨九合一選舉大敗，選後被慰留的賴清德曾表明，時間一到將會離開。由於蔡英文總統盼賴揆留任，工商界及民間社團也希望賴揆留任，媒體昨數度追問賴揆個人去留問題，以及面對總統與各界慰留聲浪，難道沒有陷入長考？賴揆笑說，媒體接連問了四個問題，「讓我感覺你們都在慰留」。語畢，全場大笑。

賴揆說，年終記者會要報告行政院努力成果，他個人問題將另找時間報告。賴揆回顧今年「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」等三大施政主軸執行成果。

盼黨團結支持總統

不過，媒體仍追問賴揆是否在明年一月立院審完中央政府總預算案後率內閣總辭，賴揆並未明說，也沒有回答是否參選下屆總統。

賴揆指出，感謝蔡總統支持、工商團體及立院的肯定，如同政院秘書長卓榮泰所說的，一輛列車有上車就有下車，列車的方向不變，一定是通往更好的地方，讓人民有更好的生活。

他表示，會在適當時間向大家說明，也希望民進黨雖然九合一敗選，仍要團結支持蔡總統的領導，特別在當下最困難的時候，如果意見不一致，未來一年多的執政可能更辛苦。

被詢及高雄市長韓國瑜前天在行政院會提及「在場的人，會出現一個『九五之尊』」，賴說，那只是一個玩笑，大家笑一笑，不必當真。

展望明年，賴揆說，未來一年最迫在眉睫的是非洲豬瘟防疫工作，而拚經濟也仍是行政院施政主軸，要做到藏富於民。

至於拚經濟具體做法，賴揆說，首先要持續改善台灣投資環境，解決產業五缺問題、持續法令鬆綁、提高行政效率；其次，中美貿易衝突造成很多台商希望回台投資，政院已通過歡迎台商回台投資專案，未來一年要落實執行；第三是新經濟移民方案，在不影響台灣人民就業與薪資下，開放中階技術勞工，而明年是地方創生元年、雙語國家元年，也是讓政府朝向服務型智慧政府非常重要的一年，要持續加強落實。

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