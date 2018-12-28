立委：應修憲走向內閣制

2018-12-28

〔記者謝君臨／台北報導〕對於台北市長柯文哲指出，台灣平均一．三年就換一個行政院長，誰來當總統都做不好，朝野立委都認為，此現象源於外部大環境快速變遷，導致執政團隊賞味期縮短，以及內部的雙首長制，讓閣揆有責無權，長久看來，修憲走向內閣制應是較健康的體制。

民進黨團幹事長李俊俋表示，閣揆擔任時間長短與制度有關，總統必須回應民意，像之前劉兆玄因八八風災下台，江宜樺因選舉失敗換人，國外也常見此情形，重點應放在制度的確立。

國民黨立委許毓仁也說，雙首長制導致總統有權無責，閣揆有責無權，以台灣目前的狀況來看，走向內閣制或許是較好的體制。

民意高漲 賞味期變短

國民黨團書記長曾銘宗指出，此現象源於外部大環境與內部制度的問題，因民主發展導致民意高漲，民眾要求越來越高，但行政機關受限於經費、人力，要處理很多結構性的問題，所以閣揆的賞味期縮減，另一則是台灣獨有的體制問題，不見得如柯所說是憲政危機，不論藍綠執政，閣揆能做二、三年就不容易了。

民進黨立委莊瑞雄認為，現在民眾對政府沒有那麼大的耐性，往往上任後短時間就要有成效出來，不只是台灣，這也是全球趨勢；從民調上看，也不只是閣揆，總統也是一樣，必須快速回應民意。國民黨立委吳志揚表示，柯說的應顛倒過來，是總統有問題的話，誰來當閣揆都會被犧牲。

民進黨立委許智傑說，閣揆常換確實不妥，對政局、政務較難深入了解，且不只是閣揆，連內閣成員、甚至台北市府的小內閣都是，「柯不要只罵中央政府，他自己的小內閣不也是如此？」不管是國、民兩黨，或是中央、地方執政縣市，行政首長的挑選除了考量專業能力，也應重視溝通協調能力，這樣才能讓行政一體。

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