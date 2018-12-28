2018-12-28

記者鄒景雯／特稿

從政者很喜歡講負責，但是向誰負責？沒幾個人表現得清楚。民進黨在地方選舉大敗，蔡英文總統辭去民進黨主席，這是向民進黨與民進黨的支持者負責，而她是全國的總統，當然要在剩餘的任期中繼續戮力國政；同樣的道理，行政院長賴清德在選後就執意表示要負起政治責任，請問向誰負責？誰又要他負責？這是對全國人民負責該有的態度嗎？

台北市長柯文哲昨天的描述非常到位，他直言：過去二十年台灣中央政府的政策換來換去，從二○○○年到現在，十八年半，賴清德已是第十四位行政院長，平均一．三年就換一個院長，一定做不好事情，憲政架構大有問題，也導致台灣的行政效率低落。有民進黨立委反譏，北市府的小內閣不也是五日京兆？儘管如此，大家仍然不可以人廢言，柯P體會的是對的。

台灣在威權時代，搞的是菁英政治，由於不受民意的定期檢視，施政環境穩定，比較容易進行國家發展的長期規劃；到了民選時代，總統每四年改選，中間又有縣市長選舉，彷彿是期中考，好處是監督的力道隨時進行，壞處是執政黨為了消除民怨，往往要求行政部門改組以降低外界壓力，於是閣揆猶如走馬燈，每每人去政息，政策被片段化，政治人物通常被迫做短線，甚至使出打帶跑戰術，造成顯而易見的內耗。

這些年，台灣政府因為缺乏連貫性施政，導致競爭力下降，其來有自，藍綠皆然。甚至在政治領袖的培養上，也因為密集且無謂的折損，累積不出豐富的治國歷練。影響所及，是整個政治領域的集體性弱化，關心這個國家前途的人，能不慎思明辨嗎？

選後，政壇不斷傳出賴揆堅持求去，蔡總統已洽妥蘇貞昌接任行政院長，事實是，蔡總統直到今天都在力勸賴清德留任一起打拚。在總統沒有換人打算、民意也不認為換人會更好的情況下，賴清德如果真的負責，他的選項是很清楚的，那就是持續推動國家的重大轉型工程，不受一黨一己的挫折，而有所變動與停擺。倘使撒手一攤，不願承擔，才是最大的不負責任。社會必然會做出最嚴肅的評價。

蔡總統這任的任期到二○二○年五月，執政的民進黨，最大的負責就是在法定的時間中，妥善把握每一天寶貴的施政機會，義無反顧的為國為民服務，怎麼會有閒暇還在糾纏於何時要走，讓政局處於浮動狀態？政務官如果不能穩定社稷，文官一定看風向辦事，人民權益必定淪為芻狗，這麼簡單的道理，請民進黨政府以行動告訴大家：你們到底是向誰負責？

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