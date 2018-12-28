爭統籌稅款 侯怨新北分太少

2018-12-28

財部將修財劃法 要把餅做大

〔記者李欣芳、何玉華、吳佳蓉／綜合報導〕各縣市財政普遍吃緊，每年統籌分配稅款的分配比例，向來是地方政府兵家必爭之地，新北市長侯友宜昨列席行政院院會，向行政院長賴清德抱怨今年度人均中央統籌分配稅款，新北市是六都最少，只有不到八千元（七八六八元），台北市則有一．五萬元，幾乎是新北的兩倍。

侯友宜要求中央修正「財政收支劃分法」，還新北財政公平正義。原也擬爭取統籌分配稅款的高雄市長韓國瑜，昨對此議題轉為緘默並未發言。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，主計長朱澤民會中回應，地方預算金額須將一般補助款與統籌分配稅款兩個數字搭配看，且統籌分配稅款有既定公式，將依公式計算。財政部表示，未來會配合行政院期程，適度提出財劃法修正草案，目前還需要更多討論。

據了解，由於財政部將提出財劃法修正草案，待草案出爐後，將依修正後公式計算明年各縣市的統籌分配稅款比例。至於財劃法修正草案何時提出，因不少縣市及立委有意見，尚未決定，若有初步結果，會再請地方政府協商，取得共識後，再提出正式版本。

財政部國庫署表示，主要修正方向包括把餅做大，保證每個地方政府分到的統籌款都是只多不少；不過，面臨長照、少子化等問題，中央也需要足夠財源因應，能釋出多少財源，還須審慎研議。此外，未來研議將財政紀律納入分配指標，畢竟統籌款的作用主要在於「調劑盈虛」，地方政府仍應為自己的財政情形努力。

侯友宜昨表示，新北市土地面積是台北市八倍大，人口比台北多一三○萬，但人均預算卻是六都最少，根據一○七年度總預算，新北人均預算是四萬元，與台北市得六．四萬元相較，相差二．四萬元，人均中央統籌分配稅款，新北也不到八千元，台北則是一．五萬元。

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