參加院會 新科市長要錢要建設

2018-12-28

6都市長首齊聚 侯盧黃韓都發言 柯、鄭兩老鳥沒講話

〔記者李欣芳、陳鈺馥、葛祐豪、劉婉君、黃鐘山、蔡淑媛、周敏鴻、沈佩瑤／綜合報導〕九合一選舉過後，新任六都市長昨首度列席行政院院會，紛紛向中央要錢、要建設，四位新科市長都發言提政策建議，特別是國民黨籍市長積極爭取，要求中央補助地方建設。

韓要捷運侯爭軌道經費

國民黨新北市長侯友宜向行政院長賴清德積極爭取新北的軌道建設，爭取中央實際支持「三環六線」（加上淡海八里、五股泰山、深坑輕軌）預算。高雄市長韓國瑜則將高雄地方建設分為「紅、藍、綠燈」三等級，強調高雄急需建設經費，盼行政院長賴清德承諾要給高雄捷運延伸到路竹、林園的補助款要做到。

政院：不分黨派都支持

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，賴院長回應六都市長，國家建設或經濟發展不能單靠中央或地方，必須中央與地方一起合作，後續地方政策推動，中央不會分黨派，一定予以支持，而政策是延續的，答應前任地方首長的事項，都會繼續。

盧：中火四號機組停機

由於賴揆答應高市捷運的延伸，屬於前瞻基礎建設預算，中央將給高雄經費支持。至於侯友宜爭取的新北軌道建設，部分未納入前瞻基建預算，政院考慮另以公務預算支持。

台中市長盧秀燕主張為降低台中空污，提案台中火力發電廠第四號機組明年起不運轉。賴清德裁示請經濟部、環保署與台中市府共同會商，解決供電與空污問題，但第四號機組是否停機，仍待討論，經濟部明年將盤點能源政策，也會與地方政府溝通聯繫。

台南市長黃偉哲與侯友宜也齊聲要求中央，加快修正財劃法的腳步，調整統籌分配款公式。

國民黨韓國瑜、侯友宜、盧秀燕，民進黨桃園市長鄭文燦、黃偉哲，以及無黨籍台北市長柯文哲等六人，昨上任後首度列席行政院會，與部會首長互動熱絡，賴清德抵達後，也一一與六都市長握手致意。

賴清德致詞時先恭喜六位市長高票當選，院會臨時動議時，也請六都市長發言，侯友宜、韓國瑜、盧秀燕與黃偉哲四位新科市長踴躍發言，先後提出建議方向，柯文哲與鄭文燦兩位「老鳥」則都沒講話。

鄭文燦返回桃園後談及院會時表示，他與柯文哲都沒有發言，讓新科的四位首長暢所欲言，院會過程氣氛融洽，發言的首長也非常客氣，他相信大家都有體認，「中央和地方要合作，建設才會快」。

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