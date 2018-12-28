雙子星坎坷12年 歷經馬郝柯3市長 5度流標

2018-12-28

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北西區門戶計畫中的雙子星開發案（台北車站C1/D1土地開發案），歷經十二年、馬郝柯三位市長，之前五次流標、投標團隊資格不符，甚至弊案纏身，一路走來幾經波折，在台北市長柯文哲任內沉寂兩年半才重啟第六度招標，由港資南海發展團隊獲得最優申請人資格。

台北雙子星於前台北市長馬英九任內核准開發案，在前市長郝龍斌任內，二○○七年第一次招標，就因乏人問津流標，隔年第二次招標參與標案團隊不足、第三次投標團隊資格不符、第四次廠商連招標標準都達不到，直到二○一二年第五次招標，由太極雙星團隊取得最優申請人資格。

但太極雙星在正式簽約前，無法於期限內繳交保證金，遭取消開發資格，隨後又爆發太極雙星負責人何岳儒為騙取標案權而偽造文書，前台北市議員賴素如、時任財政局長邱大展等多人涉案，使得雙子星案蒙上陰影、一度中斷。

柯文哲任內前兩年，雙子星案並無實質進展，直到去年四月，市府斥資四千萬元遴選仲量聯行擔任招商顧問公司，今年三月重啟第六度招標。

招商說明會期間，號稱超過一五○位潛在投資人，但實際領取標單的廠商僅二十多家，截止投標後，更只剩下南海發展團隊、藍天宏匯兩組投資團隊，僅符合標案需兩家以上廠商的最低要求。南海發展團隊昨取得最優申請人資格，總算讓雙子星歹戲暫告一段落。

柯市府前兩年招商狀況不佳，第三年以台北市議會舊址地上權案及「內科之心BOT案」衝出全國招商第一名。今年十一月底北市累計四百廿億元招商金額，輸給高雄四百七十億元位居第二，北市再提出信義三興段及忠孝懷生段公辦都更案，重返第一。台北雙子星案投資金額約六百億元，北市府已預期明年可再搶下全台第一，蟬聯三年冠軍。

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