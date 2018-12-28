南海發展舵手于品海 收購香港明報出名

2018-12-28

〔記者徐義平／台北報導〕奪下「雙子星開發案」最優申請人資格的南海發展團隊，背後舵手是香港南海控股集團主席于品海。他從房地產起家，三十多歲就買下武俠小說大師金庸手中的香港明報，自此名氣大開，更砸錢成立傳訊電視（中天的前身），企圖打造華人CNN，後雖大虧脫手，但目前掌控兩家香港上市公司，分別是南海控股及中國數碼信息；于品海在中國成立智庫，收購被擋在「圍牆」外的多維新聞網，近年又來台灣尋找投資機會，被形容是「親中愛台」。

于品海出身香港、在加拿大求學，還報讀北京大學馬克思主義學院，取得博士學位。多維多次在台灣舉辦認識中國的講座，于品海還親自到國內多所大學暢談中國政治、經濟與社會，要台灣學生多認識中國；但總部在北京的多維，新聞卻被擋在中國的網管圍牆之外。

兩岸都投資 被形容「親中愛台」

于品海也很「愛台」，去年八月，砸下五億元取得陽信銀行約二．四％股權，陽信董事長是民進黨中常委陳勝宏；在競標「雙子星案」之前，也計畫投資台南沙崙開發案、打造影視園區，但目前尚未有進一步開發資訊。

為了雙子星案，于品海近兩年來的週末、週日都親自飛到台灣與顧問團隊商討相關事宜，開發案外觀也是根據他的手繪草稿進行規劃設計；于品海坦言，雙子星案較大不確定性在於私地主整合，就算北市府有提出一個法律架構，讓他放膽投標，「但不知道自己太聰明還是太笨，才來投這個開發案」。

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