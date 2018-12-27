仁德中洲花海節 推農家樂

2018-12-27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區中洲里社區努力推廣地方特色，以向日葵為主題，自辦花海節活動。除才藝表演助興，還規劃系列適合親子的農家體驗，包含烘窯、採果、挖番薯等。相關活動元旦將在福德祠廣場開幕，公所準備高麗菜、麻油雞共500份，進行防災宣導有獎徵答，與民眾歡樂邁向2019。

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