高志鵬圖利須入獄 三重立委將補選

2018-12-27

〔記者張文川、楊淳卉／台北報導〕民進黨立委高志鵬被控與助理關說國有財產局台中市國有地租購案，收受五十萬元政治獻金，台中高分院更二審前年依圖利罪判高志鵬四年六月徒刑、褫奪公權四年；最高法院昨駁回上訴，全案定讞，高必須入獄。

收50萬判4年半 防逃機制啟動

最高法院昨已同步通知檢方啟動防逃機制，近日會將判決書寄送中選會，高志鵬將喪失立委身分，三重選區立委須辦理補選。

民進黨廉政會昨晚召開會議，十一名廉政會成員全員到齊，決議重新立案討論。據了解，廉政會並認為，此案已符合「廉政條例」第六條規定，決議將高志鵬予以除名處分，也做成會議紀錄，但待裁決書完成後才正式對外公告。

違反廉政條例 民進黨將高除名

法院歷審判決反覆，一審依圖利罪判高志鵬五年半，二審認為國有土地的讓售「非立委職權」改判無罪，更一審又採「實質影響力說」，依職務上行為收賄罪改判七年半；更二審認定為圖利罪，且因適用速審法，減刑改判四年半，昨獲最高院認同，駁回高的上訴確定。

最高院指出，圖利罪的構成要件是利用職務「機會」圖利自己或他人，高志鵬利用擔任立委的機會關說，因而從中獲利，所以構成圖利罪，與「收受賄賂罪」不同，和「職務上行為」與「實質影響力」之說沒有關係。

利用立委關說 認定為圖利罪

判決指出，台中市羅姓、陳姓業者看上台中市旱新段國有地，打算興建市場，若申請租用獲准後，可辦理價購取得，有利可圖，但因承租資格不符被國產局駁回申請。羅二○○六年底請託高志鵬國會辦公室副主任姚昇志（已改名「姚糧鈿」，判刑一年四個月、褫奪公權兩年定讞），希望高向國產局關說。

隔年二、三月間，高、姚分別向國產局正、副局長請託，四月獲准租用，陳依約給姚兩百萬元現金，姚獨吞一百五十萬元，再以「南投阿德」名義捐五十萬元政治獻金給高志鵬。姚坦承犯罪並轉為污點證人，繳回一百五十萬元賄款，但高志鵬否認，辯稱不知有約定兩百萬元獻金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/