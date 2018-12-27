2018-12-27

記者鄒景雯／特稿

國民黨的一位總統參選人最近會見了一家媒體的老闆，雙方談到了未來在競選時兩岸關係的定位問題，這位政治人物強調了「九二共識、一中各表」的主張，認為一中、對方開心，各表、台灣放心，兩個都講，基本上就平衡了。不料這位大亨強硬地說：不行，要講「一中同表」。

這段對話言猶在耳，中國國台辦發言人昨天果然就用嘴巴張貼了告示，標準答案果然與這位在台代理人「提示」的一模一樣，那就是：「九二共識」的核心，就是「確定了堅持一個中國原則這一共同認知」，「大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割」。換句話說，北京認為兩岸要一起表，表什麼？一中。雙方都是一中的一部分。大陸是中國的一部分，沒有意見，但台灣也是中國的一部分嗎？絕大多數的台灣人可就絕對不從了。

中國涉台單位在這個時候講這種話，當然非比尋常。過去，中國喜歡玩「內外有別」，在國際上講一套，對台的時候講另一套，好給貼中派一塊遮羞布；現在，則是什麼布都撤了，完全原形畢露，要打交道，就是要認：你是他的。為什麼二○一八年的十二月，中國要緊縮解釋，不再留予模糊空間？是不是跟台灣十一月的選舉國民黨大勝有關？

最近習近平才志得意滿的指出：要「牢牢掌握兩岸關係主導權和主動權」，顯然台灣內部情勢的發展，給了對岸很大的鼓勵與信心，既然反台獨反出了成果，怎麼不是放心、放手，而是得了寸、就要進尺？這是一個耐人尋味的事情。這行為背後的邏輯豈不是：民進黨大敗，所以以後要更明確，那麼若民進黨局面好一點，反而可以讓台灣的空間大一些？這到底是幫誰助選？又是拆誰的台？

中國這樣不給國民黨面子，公然當小弟般使喚，真是給準備掛上「九二共識」旗號，去「人進來，貨出去」的十五個國民黨縣市長好彆扭的小鞋穿，甚至對於陸續表態要選總統的幾個頭人，未來要怎麼就「中華民國」與「一中」之間的關係交考卷，都出了難題，難道這些人都要奉「一中同表」的洪秀柱為正宗祖師奶，如果這樣，國民黨還要選嗎？

由於北京已經把「九二共識」的內涵清晰化，台灣的政商界今後若要再以呼應「九二共識」做為牟利的代價，實已對中華民國／台灣的國家主體構成危害，不如好好研究，對這些人抽取「國安稅」，充作篤實軍備的國防經費，以彌補全體國人的精神與物質損失。

以上這些雖不免是氣話，可絕對不是信口開河，川普總統過去一年不就屢屢祭出國安條款，以國家安全的理由，要求提高各種關稅嗎？不過說真格的，選票還是最具體的安全屏障，釋出了錯誤訊號，下場會一一浮現出來，這種共業，大家承受不起。

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