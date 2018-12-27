韓國瑜「相公」說 王金平：應該不是我

2018-12-27

是否角逐2020年大位 「等因緣的變化」

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕前立法院長王金平昨前往高雄市府，拜會新任市長韓國瑜。對於韓所說的「國民黨四個太陽打麻將、一人相公」，「相公」究竟是誰？王金平胸有成竹地說，「應該不是我吧？」至於是否角逐二○二○年總統大位，他重申還在等因緣變化。

韓國瑜形容角逐二○二○年總統大位的國民黨四個太陽，好比「四人打麻將，但有個相公，胡不了牌，還一直打」，說法引起外界討論。

韓：沒特意指哪位

王金平拜會韓國瑜，也被外界解讀與二○二○年總統大選有關？王金平說：「隨你去解讀吧，今天來，一方面是來道喜，一方面是邀請他參加一月十七日的感恩餐會。」

媒體再度詢問韓國瑜，相公到底是誰？韓國瑜說，「我不喜歡在院長面前講賭博，我沒特意指哪位。」

媒體詢問王金平，是否會趁著這股韓流，問鼎二○二○年總統？王金平說：「我講過多次，隨著因緣走，第一次因緣轉變，是有人問我要不要留在立法院，我說應該不至於；第二次有人問我要不要選副總統，我回答以前馬總統就曾邀請我擔任二次副手，未來要怎樣因緣轉變，以後再看看。」

媒體問說，未來如果因緣到了，會不會希望韓國瑜幫你？王金平強調：「如果是這樣，當然了，每個人都要去拜託，但現在因緣沒變化到那個時候」。

針對朱立倫宣布角逐總統，王金平表示，這是很好的事情，祝福他，「我還在等因緣的變化。」

王金平昨天也拜會高市議長許崑源，力邀他參加「辭歲感恩餐會」。被問到餐會是否為二○二○年總統大選布局？王笑稱是外界聯想，這次選舉獲得各界支持與幫助，理應向各界表達謝意，又逢農曆年關將近，辦餐會是為了向各界支持者表達感謝之意。

媒體詢問許崑源是否支持王金平選下屆總統，許崑源表示一定支持。隨後王金平與十多位國民黨及無黨籍議員舉行閉門會議。

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