刺激消費措施 農曆年前推出

2018-12-27

國發會︰明年經濟成長轉為內需驅動

〔記者吳佳穎、黃佩君／台北報導〕美中貿易戰衝擊，全球經濟成長趨緩，抑制台灣出口表現。國發會表示，明年經濟成長將轉為內需驅動，政府將研擬刺激消費措施，可望在農曆年前提出具體政策，例如交通部研擬「特色小鎮」、套裝旅遊計畫等，經濟部則考慮補助節能設備。

元旦後 跨部會討論提具體政策

國發會副主委鄭貞茂表示，明年中國經濟成長放緩，對台灣經濟成長率影響約○．二至○．三個百分點。國發會主委陳美伶則指出，全球經濟成長放緩，為刺激內需成長，明年前瞻基礎建設預計投入一千多億元，且將協助台商回台投資，目前「投資台灣事務所」仍在預備會議，現已接觸超過四十家台商。政府並將研擬刺激消費政策，各部會正盤點現有政策工具，將在元旦後跨部會討論，最快農曆年前提出具體政策。

今年逾5億元投資案 達2.2兆元

經濟部表示，今年五億元以上投資案達二兆二三五六億元、首度突破兩兆元，並較去年成長廿五％，連續兩年出現兩位數成長。其中，國內投資金額一兆七三○七億元，年增廿六％；外商投資創新高達五○四九億元，年增廿三％。

經濟部次長龔明鑫表示，今年以半導體投資最為熱絡，除了投資金額相當大，投資產業鏈也變得特別多元，從過去的ＩＣ製造、封裝測試等，擴展到上游半導體設備、零組件、材料等。此外，包括谷歌（Google）持續在彰化投資資料中心及培育ＡＩ人才，共投資五百億元；微軟、圖策（Graphen）在台灣設立ＡＩ研發中心，也分別投資十億元。

龔明鑫指出，無論美中談判結果如何，廠商分散風險的方向相當明確，至少產能要移出中國。政府將引導台商布局，並擴充內需，在半導體或綠能等案件帶動下，加上新案源，可望強化投資動能。

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