前美國貿易代表白茜芙︰中國需停止補貼、歧視外企

2018-12-27

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕前美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）接受美國之音專訪表示，中國一定會繼續朝科技大國發展，但其補貼、歧視外企等措施都違反世貿組織（WTO）規則，必須停止；美國和中國走向高度競爭階段，「分手」並非不可能，跡象包括中國尋求在半導體等技術自主、美國希望製造業供應鏈回流本土。

半導體是「中國製造二○二五」鎖定發展的戰略產業之一，目標是迄二○二○年達成中國半導體自主率四十％、迄二○二五年達七十％；儘管中國政府最近聲稱要棄用「中國製造二○二五」說法，但白宮貿易顧問納瓦洛直言，沒有人真的相信北京已放棄成為未來工業強國的戰略目標。

白茜芙認為，美、中確實有分手的跡象，例如中興通訊（ZTE）被處以禁售令後瀕臨倒閉，讓中國政府更相信在技術上「自力更生」的重要性，而川普政府希望把製造業從全球供應鏈抽出、帶回美國。

白茜芙說，鑒於美中當前緊張關係，兩國在科技、製造等方面「分手」並非不可能，但對整個世界可能造成可怕後果，可能非常危險且不穩定。

白茜芙表示，中國在習近平政府領導下越來越偏離市場為基礎的國際準則，市場改革和開放停滯；根據國際規則，補貼很明顯是不合法，對外企的歧視也違反WTO規定，美國若不退出跨太平洋夥伴協定（TPP），就能迫使中國改變。

白茜芙表示，美中都不希望打貿易戰，北京若真有意願改變違反國際規定的措施，看不出來有什麼理由無法停止。

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