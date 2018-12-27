川普喊話看好美經濟 籲逢低買股

2018-12-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕美股在平安夜持續重挫，一度讓美國總統川普大怒，傳出有意開鍘無力穩定股市的財長努勤。但他週二改口挺努勤，表達對美國經濟有信心，呼籲逢低買進美股；但他還是忍不住再度批評聯準會（Fed）升息升太快，但語氣明顯放緩；週三道瓊指數開高，隨後陷入震盪走勢。

彭博報導，川普週二在白宮被問及是否對努勤有信心時表示：「是的，沒錯！（他是個）非常有才華的傢伙，非常聰明的人。」但美國有線電視新聞網（CNN）引述白宮消息人士透露，川普對努勤未能在平安夜成功安撫市場感到「十分沮喪」，並說努勤在川普團隊的地位「非常危險」、「努勤正在槍口下」。

川普表示，對美國企業非常有信心，美國擁有全世界最偉大的企業，他們的業績表現相當好，有很多創紀錄的數據，「我認為這是千載難逢的買股機會」。

在被問及對Fed主席鮑爾有無信心時。川普說「我們再看看」，但他強調對Fed有信心，卻仍認為Fed升息升太快，因為Fed誤認美國經濟表現良好，以一種安全的形式升息，「但我認為他們很快就知道了（知道錯誤）」。

彭博指出，川普有關Fed以安全的形式升息，可能是指提高利率將使Fed在面臨經濟突然衰退時有更多降息的空間。

川普週一在推文怒批，美國經濟的唯一問題在於Fed，他們對市場沒有感覺，不了解必要的貿易戰或強勢美元，甚或造成民主黨主導聯邦政府關門的邊界問題。川普週二對Fed的發言，可能減輕他將開除鮑爾的疑慮；不過他並未明確表示，他不會叫鮑爾走路。

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