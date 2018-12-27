中股新危機 股票質押4年增2倍

2018-12-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《日經新聞》報導，中國股市出現新危機，上市企業向金融機構質押的股票數量比四年前增加二倍，若中國股市繼續下跌，金融機構決定斷頭，可能導致中國股市進一步下挫，進而影響消費意願，衝擊已經放緩的經濟，形成惡性循環。

全球股市動盪不安，以散戶為主的中國股市也出現恐慌性賣壓，即使傳出中國國家隊進場護盤，週三上證綜合指數仍跌破二五○○點大關、來到二四九八．二九點，今年來重挫廿四．五％。

截至上週五止，中國三五七一家上市企業中，超過三四○○家向金融機構質押股票，質押股票數量高達六三七一億股，較二○一七年底增加十二％，也是二○一五年一月高峰時的三倍，質押股票總市值約四兆元人民幣。

質押股票的上市企業中，將近一五○家質押逾半股票，質押比偏高的企業包括家電大廠TCL、中國民生銀行、房地產巨擘綠地控股、海航集團等。去年曾爆發債務違約的綠地控股，大股東上海格林蘭投資企業累計質押該公司股票達廿七．六三億股，占其持股總數近七十八％，占該公司總股本廿二．七％。

海航集團先前更被彭博踢爆，將旗下十五家上市子公司的股票向金融機構質押，取得至少二四○億美元融資，進行海外投資收購行動，有十一家子公司質押股票的比重更超過九十％。

一旦質押股票的股價比融資時再跌卅％至四十％，就可能有被貸款金融機構斷頭的風險，已有大批質押股票跌破斷頭水位。中國證監會官員透露，可能遭斷頭的股票總值約七千億元人民幣。

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