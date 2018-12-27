2018年衰尾亞股蒸發173兆 中股71兆「熊」慘

2018-12-27

日股居次失血37兆

港股第3減少17.8兆

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕即將道別二○一八年，彭博報導，亞股今年市值蒸發約五．六兆美元（約一七三兆台幣），以中國股市失血逾二．三兆美元（約七十一兆台幣）最多。由於全球股市殺聲仍無減緩跡象，分析師直言，市場信心疲弱，投資人多半持觀望態度。

台股市值萎縮5.4兆

彭博統計，今年截至十二月廿五日止，亞洲主要股市中，中國股市市值蒸發二．三兆美元最多，日本股市蒸發逾一．二兆美元（約三十七兆台幣）居次，香港股市蒸發五七四八億美元（約十七．八兆台幣）排名第三，台股市值則失血一七三三億美元（約五．四兆台幣）。

亞股週三漲跌互見，MSCI亞太指數早盤漲○．六％，隨後在平盤上下震盪，台灣時間下午近四點半漲○．二％。日本日經二二五指數在耶誕節狂跌逾千點後跌入技術上的熊市（空頭市場），昨日震盪收漲○．九％；中國、南韓、台灣、新加坡股市都收黑，跌幅介於○．三％至一．三％；香港和澳洲股市週三仍休市。

信心疲弱 投資人觀望

IG亞洲（IG Asia）市場策略分析師潘婧怡表示，股市下跌的背後因素仍是投資人信心極弱，尚未找到正面動能的解方；美國總統川普掛保證影響力，遠不及他放出的狠話。

本週消息也無法提振投資人，包括：中國週二公布將全面實施市場准入「負面表列」制，聲稱不分國企、民企和外企，都將平等對待；南、北韓舉行象徵性動土儀式，聲稱啟動跨境鐵公路對接計畫，但聯合國安理會仍必須通過該計畫，且針對北韓核子與飛彈計畫的制裁仍未解除，無法真正開始動工。

IG亞洲分析師潘婧怡表示，就股指期貨走勢來看，目前市場仍不明朗，若很多人觀望以避開未來幾天風暴，不會令人意外。

亞洲主要股市今年失血嚴重

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