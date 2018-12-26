郭信良脫黨當選 民進黨再丟南市議長

2018-12-26

民進黨25席 4人跑票並退黨

〔記者蔡文居、邱灝唐、王俊忠／台南報導〕全國各縣市議會昨天進行正副議長選舉，結果台南市大翻盤。佔議會多數，有廿五席的民進黨，不敵國民黨、無黨籍和投票前一刻退出民進黨參選議長的郭信良聯軍，再加上民進黨三議員跑票，民進黨大敗，原本上屆掌握議會正副議長的民進黨，這次全盤盡墨。

民進黨團轟郭 綠皮藍骨騙選票

台南市議會民進黨團總召林宜瑾痛批郭信良等人背叛黨，任何說辭都只是藉口，即便當選也不會得到支持；還說郭和國民黨之間的充分合作，直接告訴市民有哪些議員，選舉時披著民進黨的外衣騙票，但實際上卻勾結國民黨、「綠皮藍骨」，長年侵蝕民進黨的進步價值。

郭批民進黨 議長提名不符程序

郭信良則表示，他深愛這個黨，他的血是綠色的，他痛批民進黨這次黨內正副議長提名，不合乎程序、強硬表決通過提名，要不是遭到派系打壓，他也不會採取更激烈行動；如果是由他出馬代表民進黨參選議長，絕對可以為民進黨守下議會正副議長。

跑票的議員陳怡珍、吳通龍、周麗津分別在臉書對民進黨的作為表示痛心，並宣布退出民進黨。

台南市長黃偉哲表示，政務方面會尊重民意、議員投票的結果，市府未來也會與議會進行最大的配合及合作，一切以市民利益為出發點；至於黨務方面交由黨團回應。

這屆台南市議會共五十七席，民進黨團原本廿五席、國民黨十六席、無黨籍十四席、時力和台聯各一席，昨天的選舉，未獲民進黨提名的副議長郭信良，選前在議會公開表態退黨參選，並與無黨籍的林炳利搭檔參選正副議長，在國民黨的支持下，首輪投票雙方陣營均未過半。經過第二輪投票，郭、林兩人均以廿八票分別當選議長、副議長。民進黨提名的議長參選人邱莉莉、副議長參選人郭清華則分別獲得廿四票及廿三票。

台南地檢署表示，此次正副議長選舉已改為記名投票，等於是亮票了，檢方全程掌握；是否有涉及買票賄選問題？檢方不願正面回應，強調會持續了解、追查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/