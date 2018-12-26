徐榛蔚就職 花縣府講稿誣蔑本報、蘋果、鏡週刊

2018-12-26

本報聲明「誣指本報不實報導等語，顯非事實，將依法追究法律責任」

〔記者王錦義、陳昱勳／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚昨在花蓮市小巨蛋舉行就職感恩會，現場動員五千名花蓮各界民眾參加，在徐榛蔚準備進場前，縣府主持人在講台上朗讀縣府講稿，公開念說：「東廠利用鏡週刊、自由時報、蘋果日報等媒體做不實的報導，企圖以媒體迫害花蓮……」；本報聲明「誣指本報不實報導等語，顯非事實，本報將依法追究法律責任」。

竟稱「東廠利用…做不實報導」

徐榛蔚在支持者簇擁下，準備從小巨蛋的大門進入會場時，台上主持人念著縣府提供的稿子說：「東廠進駐花蓮導致生靈塗炭，造成重大損失，工程建設停擺，接踵而來的都是鉅額的賠償，這些都要由誰來承擔呢？坊間傳聞東廠要查傅崐萁縣長十大弊案，企圖影響選情，但傅崐萁縣長及其團隊施政透明、清廉。」意指前代理縣長蔡碧仲任內施政作為是東廠迫害。

主持人念稿說：「東廠甚至惱羞成怒，利用鏡週刊、自由時報、蘋果日報等媒體做不實的報導，企圖以媒體迫害花蓮，綜觀台灣自治史上，沒有一個政府被如此侮辱，各位親愛的鄉親，沒有關係的，徐榛蔚縣長願意擔起責任，……誓願要領航花蓮，建設花蓮為最幸福的台灣東大門。」這番言語引起在場部份民眾譁然。

徐榛蔚致詞時數度落淚，強調「十二萬選票是給傅崐萁的肯定」，還砲火十足，猛批「東廠」進駐花蓮三個月，拆掉花蓮原有的金字招牌，但公務人員依舊努力推動縣政、捍衛尊嚴；雖然選舉已過，但是對手的抹黑、攻擊還不間斷，但她不在乎，更要大步向前走，有智慧的花蓮人要團結起來。

對於遭指不實報導，被東廠利用，《蘋果日報》回應：「蘋果日報的報導完全依據事實，而且不會和任何人配合起舞，也會基於媒體專業，繼續監督時政。」《鏡週刊》則表示，「我們的報導有所本，跟被指涉的單位無關，請大家不要忘記，東廠是鏡週刊踢爆。」

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