新聞幕後》南市綠營內鬥 歹戲拖棚

2018-12-26

記者蔡文居／特稿

繼四年前國民黨李全教突擊成功當選台南市議會議長後，民進黨昨天在台南市議會再度慘遭滑鐵盧，在議會淪為在野黨。這對民進黨在台南市的執政，可說是一大挫敗。追究其因，分裂的民進黨對上團結的國民黨，注定為這場正副議長選舉種下敗因。

本屆台南市議會共有五十七席，民進黨原本擁有廿五席，加上過去加入黨團運作的台聯及無黨各一席，民進黨至少掌握廿七席，再爭取二席即可過半；而市府又是民進黨主政，擁有行政資源，要爭取額外二席，並非難事。

但是，佔有多數及優勢的民進黨竟然還是輸了選舉，何以致之？問題就是出在黨內不團結，早在黨團成立及黨內假投票時紛爭不斷，即可嗅出端倪。

以郭信良為主的「非市長派」，在期間一再提出異議，而以新潮流為主的「市長派」及黨部決定快刀斬亂麻，導致黨內多達八人不惜退出黨團會議抗議，而有意爭取扶正議長的郭信良，更是憤而退出黨團假投票，放棄爭取提名。至此，已為民進黨的分裂埋下隱憂。

民進黨在台南市執政已逾廿年，過去民進黨內在地方主要分為兩大派，外界大致認為哪個派系主政，就是多數的「市長派」，反之為少數的「非市長派」，雙方雖同為民進黨，表面上和諧，但派系之間的恩恩怨怨，每次選舉一再上演。

這次黨內正副議長提名風波，可視為李全教事件及市長初選的恩怨延續，兩派互不相讓，加上彼此誤解且積怨已深，僅有十六席的國民黨當然知道其間的「破口」；國民黨選前即表態，連正副議長都可以不要，只要可以擊敗民進黨，並且團結一致對外。

參與協調的一名議員透露，最後三方漏夜協商，郭信良與國民黨、無黨籍結盟參選，一直到前天深夜才完成副議長的協調，由無黨籍的林炳利出馬參選；議長部分則遲至昨天凌晨才敲定支持郭信良，但郭必須退黨參選。

三方勢力聯手，郭信良還帶走三名民進黨議員，重演四年前的跑票事件，原本議會最大黨的民進黨雖爭取到二名無黨籍議員的支持，但禍起蕭牆，當郭信良獲選大會主席並在議會公開宣布退黨時，民進黨已無力回天。

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