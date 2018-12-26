焦點評論》這些猢猻？

2018-12-26

記者鄒景雯／特稿

有句俗話很戲謔，「樹倒猢猻散」。對於已經歷經多次政黨輪替的台灣來說，兩黨上上下下，每個都有豐富的倒台或瀕臨倒台經驗，政黨面臨傾頹危機時，事前都會出現徵兆，這時總會有人看到樹梢晃動，就開始發揮猢猻本能，跳來跳去，免得樹真的倒下時，來不及逃生。

把一些政治人物比做猢猻，實在很抱歉，問題是自一九九六年總統民選以來，不論什麼顏色、流派，都不乏有猢猻似的演出者；這些政客，有的是出於精算，有的是本於草莽，不論姿勢如何，優雅也好，粗魯也好，在實質影響上，他們咸是以具體行動，把「政黨」定義為利益的集合，遠大於思想的結盟。

民進黨二度執政這回，與前一次二○○○年相比，美國都是共和黨執政，在東亞戰略上相對友台，初期都大為緩解了來自中國的嚴峻壓力，例如布希總統在二○○一年一口氣就批准了包括潛艦在內的三項軍售，現在川普當家，美國政府公布與國會通過的利台法案，更是達到了新的顛峰；但是在內政治理上，則先後面臨了考驗。

蔡英文基本上沒有操守上萬劫不復的問題，她所推動的幾個「改革」，在國會競相加碼下，都挑動了社會既有的「秩序」，也導致了全球化所帶來的相同挑戰，不僅未能解決，而且更形尖銳化。於是，短短兩年半，她所領導的政黨即在地方選舉遭到民意反噬。

甚至影響所及，在民進黨保住的六個縣市，昨天的正副議長選舉，居然在台南市發生黨籍立委不惜以開除黨籍為代價，私下與國民黨、無黨交易，推翻黨團投票的決議。這些人的算盤很清楚，民進黨的招牌已是無物，奪議會主導權而代之，才是正辦。或許，這也才是他們從政的初衷。

有「樹倒猢猻散」，當然就有「樹大猢猻上」。國民黨這次一舉奪下十九縣市的議長寶座，比十一月二十四日十五縣市首長的狂勝還要盛大；然而細數這些縣市的議長或副議長背景，不知道有哪幾個可以代表國民黨共同的臉譜與素質？甚至符合當代台灣地方政治的標準？

換言之，「九合一」的後果正在逐一浮現，其結論就是全國新科議員所構成的地方議會生態，幾乎可以說是徹底的黑金橫流。所幸，民進黨的叛變者事前曾尋求中央支持，中執會並未「妥協」，保住了最起碼的格調。

同樣的，全國公民也必然要問：近來紛紛一馬當先、不遑相讓的國民黨角逐總統大位者，對於以上的陣容與風氣，又該如何解釋？有贏的驕傲嗎？

一個願意去掉猢猻的政黨，才有機會走出樹倒猢猻散的宿命。

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