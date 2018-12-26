國民黨奪19席議長 民進黨僅保1席

2018-12-26

〔記者郭安家、何玉華、謝武雄、張菁雅、葛祐豪／綜合報導〕全國二十二縣市議員昨天宣誓就職並進行正副議長選舉，國民黨是最大贏家，共取得十九席議長、十六席副議長，民進黨僅保住一席議長、兩席副議長，還不如無黨籍的兩席議長、四席副議長。

無黨籍兩席議長、四席副議長

若以六都正副議長選舉結果來看，國民黨獲得壓倒性勝利，囊括北市、新北、桃園、台中、高雄等五都的正副議長；台南市正副議長由無黨籍拿下；民進黨慘敗，六都盡墨。

台北市正副議長選舉，在國民黨廿九位議員人數優勢、新黨兩位議員及無黨偏藍議員相助下，由蟬聯七屆議員的陳錦祥獲得卅三票當選議長、葉林傳卅二票當選副議長。民進黨提名的劉耀仁、林世宗分獲廿三票及廿票落敗。

上屆新北市議會，議長是國民黨籍蔣根煌，副議長為民進黨籍的陳文治；本屆新北市議會共有六十六席，國民黨掌握三十三席，民進黨只有二十五席，多數的無黨籍議員「親藍」，結果蔣根煌以三十九票連任議長，同黨籍議員陳鴻源也以三十九票當選副議長。

桃園市本屆市議員共六十三席，國民黨卅二席、民進黨十八席、無黨籍十一席、綠黨及時力各一席，昨天僅無黨籍張運炳因案收押缺席，國民黨邱奕勝、李曉鐘獲得國民黨、無黨籍議員全力支持，分別以四十二票當選正副議長。

本屆台中市議會共有六十五席，包括國民黨卅二席、民進黨廿五席、無黨籍七席、親民黨一席，選情相對單純。國民黨推出張清照、顏清標的女兒顏莉敏搭檔參選，民進黨則推舉曾朝榮、陳淑華搭配競逐；張顏配都拿到四十票，順利當選正副議長。

高雄市議會上屆議長康裕成、副議長蔡昌達都是民進黨籍，但本屆高雄市議員六十六席中，國民黨佔三十三席，遠高於民進黨的二十五席，國民黨再聯合親民黨、無黨及無黨團結聯盟共五席，國民黨提名的許崑源、陸淑美各拿下三十八票，均過半當選正副議長。

六都以外，嘉義縣議會由民進黨籍張明達獲三十五票連任議長，同黨陳怡岳獲二十四票連任副議長，張也是本屆全國唯一民進黨籍議長；嘉義市議會由無黨籍莊豐安搭檔蘇澤峰勝出，獲選正副議長，長期主導議會的「蕭家班」扼腕收盤。

22縣市正副議長當選名單

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