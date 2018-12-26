議長選舉 民進黨將開鍘跑票議員

2018-12-26

〔記者彭琬馨、邱灝唐、吳俊鋒、張議晨、王錦義、侯承旭／綜合報導〕廿二縣市昨舉行正副議長選舉，雖以記名方式投票，仍發生多位民進黨議員跑票的情況，民進黨僅拿下嘉義縣議會正副議長，民進黨發言人林琮盛表示，所有未依縣市議會黨團一致性決議投票的黨員，將提交今日中常會討論後，移送中評會開除黨籍。

約十人跑票或未依決議投票

此次正副議長選舉，多位民進黨議員未依黨中央規定投票，包括台南市議員陳怡珍、吳通龍、周麗津與宣布退出民進黨的議長當選人郭信良；宜蘭縣議員吳宏謀未遵照黨團決議支持議長人選陳文昌，反而「跑票」投給自己；而六連任的花蓮縣議員施金樹違反「票投自己」決議而投給國民黨；屏東縣議員吳亮慶在正副議長選舉都未領票投票，違反黨團票投自己的決議。

宜蘭縣黨部表示，會將吳宏謀送評委會徹查，最重將開除黨籍。花蓮縣黨部也建請中央開除施金樹黨籍，但施隨即宣布退黨；屏東縣黨部主委許展維指出，已請示中央黨部如何處置吳亮慶。

據統計，此次正副議長選舉共有約十人跑票、或未依黨團決議投票，其中台南、花蓮等地因違紀情節明確，中評會應會依規定開除黨籍，其餘縣市則仍須視違紀情節而定。

民進黨正副議長選舉中央督導小組召集人高志鵬昨受訪指出，中執會先前有通過規定，正副議長選舉未依黨團決議投票者將移送黨紀處分；雖然九合一選舉結果不如預期，但不能讓外界認為選輸就紀律鬆弛，只要調查沒問題，「該送就送，沒什麼好拖」。

在昨天的台南市議長選舉中，原民進黨籍副議長郭信良脫黨參選拿下議長，並策動其他三名黨籍議員跑票，民進黨在正副議長一戰雙輸。

南市國民黨團挨諷「讓很大」

對此，民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾、市黨部主委黃先柱痛批「綠皮藍骨終於露餡」，這種叛黨行為令人痛心；而郭與國民黨、無黨籍的充分合作，再次證明黑金前議長李全教會當選的原因；黃先柱強烈建議黨中央開除跑票議員黨籍，沒有第二條路。

國民黨台南市黨部主委謝龍介則說，希望市長黃偉哲透過這次選舉看見真正民意。台南市無黨籍議員許又仁譏諷國民黨「讓很大」，難怪讓很多鄉親對於箇中的政治利益有許多聯想空間。

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