國民黨總統初選 韓國瑜：四個太陽打麻將 一人相公

2018-12-26

〔記者葛祐豪、洪臣宏、沈佩瑤／高雄報導〕國民黨馬英九、吳敦義、朱立倫與王金平，被視為藍軍可能參選二○二○總統人選，高雄市長韓國瑜前天接受電視政論節目專訪時，形容角逐總統大位的國民黨四個太陽，好比「四個人打麻將，但有個相公，胡不了牌，還一直打」，媒體昨詢問他指的是前總統馬英九嗎？韓國瑜說「我不能講」。

節目主持人詢問，馬執政八年，根本無視於韓，還把韓丟到冷藏庫，至於其他人，韓有人情壓力嗎？韓回說，他來高雄是黨主席（指吳敦義）任命的，朱是立法院多年老朋友，王又是多年立院老長官，三山造勢大力支持。

馬不可能胡？ 韓︰不能講

韓國瑜強調：「就他們四個人去打麻將，自然產生再說，我現在過度涉入沒有意義。」

韓國瑜昨就職後，再度被媒體詢問他對於國民黨內四個太陽動向的看法？韓國瑜重申，四個要選總統的國民黨大老，誰胡牌誰可以去選總統，偏偏有一個是相公，少一張牌永遠胡不了。媒體詢問「指的是馬英九嗎？」韓回答說「我不能講」。

媒體又問：「市長會四年做好做滿嗎？」韓回說：「我們必須全力以赴，高雄做不好，怎麼跟高雄市民交代？」至於是否參選二○二○總統大位，韓重申一切精力、思維，都在把高雄建設得更好。

「相公」是麻將術語，指麻將打到一半時，發現某位玩家手裡多或少一張牌，因而無法胡牌的情形。

此外，對於韓國瑜前天提及，北市長柯文哲若選總統，會有三分之一以上勝選機會，柯昨回應直呼「奇怪」，強調他就是老話一句「天下本無事，庸人自擾之」。

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