國民黨總統初選 黨中央：黨員投票佔三成 民調七成

2018-12-26

〔記者施曉光／台北報導〕卸任新北市長的朱立倫昨日表態角逐總統大位，國民黨中央隨即回應尊重任何符合資格的黨籍同志表態爭取提名，提名作業將依相關規定辦理，組發會主委李哲華明確指出，將沿用三年前朱立倫擔任黨主席時即有的黨內初選制度，黨員投票佔三成、民調佔七成的遊戲規則。

李哲華並指出，除了已經表態的朱立倫外，包括未來其他表態有意參選者，黨部都會透過私下請教的方式，詢問這些人對於總統提名時程的看法，朱立倫部分可先由新北市黨部請教，或由黨中央等朱立倫自美返國後再拜訪了解，至於表態也有意願但「隨緣」的前立法院長王金平，黨內熟識的人無論平時，或未來過年期間都有很多機會可以當面溝通，形式不拘。

黨內人士指出，由於立委補選明年三月中旬結束，組發會才會開始著手進行總統大選提名時程規劃，因此初選作業期程最快四月份才會啟動。

中常委曾文培表示，黨內有人支持全民調，也有人反對全民調，但總是要有一個制度標準，也就是既有的三成黨員投票、七成民調，若大家覺得黨員投票花錢耗時，他建議可全部都採民調，只是分為黨內民調與黨外民調兩個部分，以黨員民調、一般民調各佔三、七比的方式處理。他強調，全民調會讓黨內聲音消失，所以一定要有黨員的聲音，若未來送中常會的初選辦法採取全民調，中常會不可能同意。

黨內人士則認為，採取全民調或黨員、民調各佔三、七比，對結果影響不大，過去丁守中、郝龍斌參加台北市長初選就是這套制度，當時丁在黨員投票獲勝，但最後還是輸給民調高的郝。

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