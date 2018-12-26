挺吳派：檯面下串聯 暫不亮牌

2018-12-26

〔記者施曉光、黃良傑、黃旭磊／綜合報導〕甫在昨天卸下新北市長身分即表態的朱立倫，成為角逐藍營二○二○大選黨內提名的第一人，另一位熱門人選、國民黨主席吳敦義則異常低調，據挺吳人士分析，吳敦義其實對自己在什麼情況下可以宣布參選早有定見，只是做出決定的時機未到，此前吳會在農曆過年前先跑完九合一謝票感恩之旅，打好五席立委補選，而且澳洲、美國等僑界一直有邀約，因此未來可能會有出訪行程，只是目前還未定案。

美、澳僑界邀約 吳可能出訪

挺吳人士指出，吳敦義在地方上擁有雄厚的政經人脈，目前應該仍屬檯面下的串聯階段，現階段吳敦義也不會把自己手中握有的牌全部顯露出來，但大家能給的建議就是希望吳早一點宣布，讓大家知道可以開始準備動起來，因為黨內挺吳的人也認識朱，如果吳遲不宣布，支持者會不知道該怎麼辦，擔心拖久情況會有變化。

吳敦義昨參加韓國瑜就職典禮，被媒體追問有關朱立倫已表態參選二○二○、吳何時宣布角逐總統大選等問題，吳均不發一語，等車時才回了一句「我不知道所以不予回應，謝謝」。

儘管吳迄未表態，目前國民黨多數中常委支持吳敦義，一位不願具名的中常委昨表示，朱立倫三年前選總統輸掉三百多萬票，「換柱」的事也沒有做出合理解釋，又好像自己與二○一六年國民黨跌到谷底無關，而一群在幫朱立倫的人還要抹黑吳敦義的功勞，稱吳每個月幫黨募款三千萬元也是應該的，難道幫忙募款就應該選總統，講這種話實在幼稚，無論吳敦義最後選不選總統，吳的苦勞必須被肯定，否則即使最後朱立倫出線，以後也很難整合。

親吳人士表示，吳敦義會衡諸外在環境變化，如果環境有希望他參選總統的氛圍形成，吳就會有參選的使命感，目前網路世界與大環境下比較民粹，網紅容易討喜，吳敦義相對處於劣勢，但現在國內外已慢慢有一種要求國家治理能力的聲音出現，如果這種理性的聲音慢慢變成主流，就是吳敦義宣布參選的時機，如果網紅的聲音還是很大，吳也就不必強求。

吳敦義 （記者黃旭磊攝）

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