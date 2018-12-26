王金平：好事 祝福他

2018-12-26

〔記者黃欣柏／台北報導〕前新北市長朱立倫昨一卸下市長職務，就宣布將成立工作室迎戰二○二○年的總統大選，同樣被視為熱門人選的國民黨立委、前立法院長王金平昨受訪表示，國民黨有人這麼自動自發爭取提名，是一件很好的事情，「我們當然祝福他！」被問到是否也要參選總統，王金平則仍不露口風，只表示「以後再說吧！」他強調，一切隨著因緣走，未來因緣會如何變化，他現在也還不知道。

藍委：民意如流水 勿沉浸九合一勝選中

國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，王金平近日對是否參選總統語帶玄機，如今朱立倫又公開表示有意參選，相信這些將催化黨內其他有意爭取提名者表態。

立委林德福表示，不管是朱立倫、王金平或其他人，任何人只要是經過黨的機制產生，他都沒有意見。

立委許毓仁認為，朱立倫盡早表態不但有助於讓其他競爭者早日浮出水面，也可以讓黨內各勢力及早「各就各位」，對於國民黨是件好事。

不過許毓仁與林德福提醒，民意如流水，國民黨不能繼續沉浸在九合一勝選的氣氛中，也沒有分裂的本錢，希望未來一定要推出具備帶動國家發展能力的人選，也希望爭取提名失利的人，都能夠同心支持黨推出的候選人。

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