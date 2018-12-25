光頭哥設局 邀網友性侵女友

2018-12-25

經營性愛社團 上傳女友私密照片

〔記者黃捷／台北報導〕光頭哥李男在臉書經營私密性愛社團，因而認識倪姓男子，李男不僅把女友私密照傳給倪男看，還設局邀倪男性侵自己的女友，李男則在旁裝睡掩護，房內漆黑，女友原以為是男友求歡，親熱到一半，伸手一摸，驚覺男友怎麼長了頭髮？睜眼發現陌生的倪男全身光溜溜趴在自己身上，嚇得大叫，李男還裝傻不識倪男，女子提告後，才爆出這起匪夷所思的性侵案。

稱付五百元清潔費 可和女友性愛

台北地檢署檢察官偵辦時，認為劇情雖很離譜，但因倪男性侵時，緊張地射精在女子腿上，一部分則留在床單上，且女子驗傷顯示下體有摩擦傷痕，尿液也驗出強暴丸成分，另有LINE對話，證據齊備，日前依加重強制性交未遂罪起訴倪、李二男。

她誤認男友求歡 摸到頭髮才驚醒反抗

女子控訴，喝了李姓男友給的飲料後就昏昏沉沉，最後睡死在男友家，到傍晚突然感覺胸部被親，私處也被磨蹭，原以為是男友求歡，還擁抱回應，但伸手一摸，赫然發現對方竟有頭髮，而不是光頭的李男，睜眼一看，陌生的倪男竟全裸壓在自己身上。

下藥迷昏女友 還在一旁裝睡掩護

女子當場嚇得大叫，倪男竟未罷手，她不斷掙扎求救，男友才下床質問倪男：「你是誰？」倪男便穿衣逃走。倪男到案認罪，咬出李男，稱是李男先傳他女友私密照，問他：「喜不喜歡？」然後邀他當「替身」，只要付五百元清潔費，就可和女友性愛，且是李男開門讓他進屋，並亮出兩人LINE對話紀錄證明。

檢察官勘驗對話紀錄，倪男還擔心地問：「女友同意嗎？會不會被告？」李男回應：「當然不同意，反正關燈後女友也不會發現，不用擔心挨告。」倪男才放膽赴約。李男到案後自知無法狡辯，承認設局出賣女友，但不願說出犯案動機。

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