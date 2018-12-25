台大校長候選人吳瑞北提告若勝訴 仍須重選

2018-12-25

抗議管上任 綠委電話接不完

〔記者吳柏軒、謝君臨、陳昀、邱燕玲／台北報導〕台大校長遴選案昨因教長葉俊榮大轉彎同意聘管中閔上任出現戲劇化發展；卻也引發更多政治風波，但由於民進黨立委事先不知情，紛紛痛批：「做這大轉彎政策不用先知會？」未來大學可以遴選亂做而不理教育部，多位民進黨立委辦公室更湧入民眾抗議電話，反對管上任。

此外，台大案後續仍有行政院訴願案等法律關卡，尤其有另一台大校長候選人吳瑞北在九月已提行政訴訟要求台大重選等，如果吳勝訴，台大恐怕還是須重選。

台大訴願案 明年一月有結果

台大一月起爆發校長遴選爭議後，教育部與台大各執立場，台大及管中閔相繼提請行政訴願；其中台大訴願案預計明年一月結果出爐。而因教育部轉彎同意聘管，分析台大及管撤案的可能性很大。

但台大校長候選人之一的台大教授吳瑞北，九月提起行政訴訟要求解散台大遴委會、重啟遴選，案件已在法院審理中；未來若吳勝訴，台大遴選案恐怕仍須重來。

身為法學者的教育部長葉俊榮昨也坦言，不排除未來訴訟結果有變，這些應要讓大學自主管理，台大也要自己承擔未來的司法訴訟結果，教育部都會尊重司法。

監委調查赴中兼職 今約詢管

律師黃帝穎更分析指出，如今教育部又改口要聘管為台大校長，其他校長候選人因而產生權益受損，將可提起行政救濟。而教育部調查及監察院糾正案文中，早清楚指出台大校長遴選瑕疵依舊存在，其他候選人若向行政院提請「撤銷教部聘管」的訴願，應是非常有利。

此外，台大案也有監察院糾正案須執行，包含監委高涌誠等針對該案調查並認定遴選有瑕疵。目前尚有監委王幼玲等則針對管中閔赴中國兼職等案件同步調查中，預計今日約詢管本人。

立委憂未來大學恐不理教部

民進黨團幹事長李俊俋昨受訪時則批，管案太離譜，遴選過程、資格審查都出問題，教育部先前認定有瑕疵要求重新選舉，現卻突然說不用了；那未來各校可以都不理教育部，因即使遴委會有瑕疵，教育部也不會處理，這個問題才嚴重。

國民黨立委柯志恩則指出，這結果只能說是「回歸正軌」，對於葉俊榮須稱讚、肯定。

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