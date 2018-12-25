教長放水 高教法紀淪政治犧牲品

2018-12-25

記者黃以敬、林曉雲／特稿

教育部長葉俊榮同意讓管中閔上任台大校長，不僅是程序正義未獲保障的問題，還充分揭露出更大的問題：「教育部長一個人的意見，就可改變法律見解」的「昨是今非」大問題，更是政治影響高教和法紀的最壞示範。

依教育部四月的認定和去函台大的公文，台大校長遴選發生程序瑕疵，包括管未揭露台灣大兼職，台灣大遴委未利益迴避等，以致侵害其他校長候選人權益，存有經濟上和法律上的適法性問題。監察院調查亦認定台大校長遴選有瑕疵而予以糾正。

面對各界質疑程序瑕疵、要求重啟遴選，台大校長遴選委員會、台大校方只是高喊不聘管為校長就是侵害大學自治，卻無視遴選過程，充斥有候選人空白兼職表隱匿兼職資訊、行政單位未善盡候選人資料查核、揭露，遴委也未善盡利益迴避等諸多爭議，無視對其他參選人的不公對待；就算管中閔因為某些政治推力而上任，台大做為龍頭大學，校長遴選仍恐將長留汙名及疑慮，「台大校長」正當性更將常存問號。

更讓人遺憾的是，儘管身為法學者的葉俊榮口口聲聲說是台大校長遴選委員會只想到自己聲譽，拒絕開會修正瑕疵，才引發社會高度爭議，是遴委會失職、要自主面對爭議。但這位部長明知如此還是宣布「放水」，似乎只是要坐實外界質疑，期間只有一場縣市選舉，大學校長遴選法規及高教法紀就成了教育部長政治思考的犧牲品。

更讓人疑問的是，教育部長做出對台大校長遴選放水的決議，竟是私下先致電告知在野黨立委，對於曾支持教育部依法行政的行政院長等行政高層，及同屬執政團隊的民進黨教育立委等，卻是臨時甚或事後告知；一面打翻教育部的法律見解、一面罔顧團隊行政倫理，教育部長這個轉彎確實政治味十足。

行政訴願等台大案相關訴訟尚未有結果，大學校長遴選的法治分際尚未釐清，教育部首長就先自我閹割，放棄對有爭議的大學校長遴選把關，更可預見未來大學校長遴選勢必更亂，傷害的不只是教育部及台大，更是整個高教及法紀。

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