教部同意聘管 賀德芬痛批丟盡顏面／台大學生會：有損公信力 校方：後續改進、提檢討報告

2018-12-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選案爭議近一年，昨教育部宣布勉予同意聘管中閔為台大校長，台大校方昨表示，樂見事件塵埃落定，後續也會改進、提出相關檢討報告。台大學生會則表示，雖然爭議暫歇，校長遴選仍存有瑕疵爭議，社會公信力有損；台大名譽教授賀德芬則批，教育部明知程序瑕疵仍同意聘任，不顧是非道德，已讓教育部丟盡顏面。

「不顧是非 廢掉好了」

賀德芬認為，「教育部廢掉好了！」葉完全顛倒是非，前面強調台大遴委會遴選瑕疵與錯誤，結果卻是同意聘管，態度如此卑躬屈膝，宛如對方是土匪，教育部無法抵抗而只好投降。她強調，法律最初門檻就是要先檢視程序正義，程序若違法，後面都不用談，葉的舉動不顧自身法律學者的言教身教，也顯露難怪執政者失去民心的態度。

台大學生會則聲明重申，此次校長遴選過程中有關利益迴避與教授兼職之疑義，並未全面與確實補正，使此次遴選程序仍存有瑕疵，而讓社會大眾對台大遴選制度的公信力造成質疑。爭議雖可能因教育部舉動而暫告一段落，但希望未來管中閔上任後能兌現參選承諾，落實降低非典型聘僱等諸多改善措施。

挺管的台大自主聯盟成員、台大教授蘇宏達則說，亡羊補牢猶未晚矣，雖然教部聘管決定已遲，但仍歡迎與支持該決定，然而教部要台大檢討缺失，希望能明確指出是哪條法律要台大改進。

另，教育部長論及大學校長遴選爭議，也點名陽明大學有類似情況須檢討；陽明大學昨則表示，校長遴選皆依規定辦理，對於教育部的要求，亦當尊重部會職權，依來文辦理。

學

生質疑爭議恐難弭平

曾擔任校長遴委的前台大學生會長林彥廷，昨發文質疑校園爭議與對立恐仍難弭平；台大法律系學生童昱文也說教育部大轉彎，僅是縣市選舉後清理戰場的政治決定，因政治考量而使各種邏輯不通。

記者昨傳訊給管中閔，但至截稿前尚未取得回應。

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