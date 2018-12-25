2018-12-25

記者蘇永耀／特稿

台灣九合一選後，藍綠在地方版圖的大消長，給了北京對台工作新的空間，透過拉攏非綠營執政縣市長進而圍打蔡政府，有了更多選項。另方面，拉紅打綠，也成為部分地方新寵運用的籌碼。

這場博弈戲碼隨著今日地方縣市首長就職，也將正式登台走演。

中國黨媒《環球時報》昨日刊登新任高雄市長韓國瑜的專訪。韓稱未來在兩岸政策上「民進黨中央要跟著地方走」，環時在文末還盛讚韓「已完全表達出他對與大陸城市交流的渴盼」。這正看出北京的政治想像，試圖透過台灣新情勢尋覓新的統戰代理人。

姑且不論剛結束的九合一選舉為地方選舉，兩岸或外交等涉外政策並非主打議題，韓國瑜在選戰過程，也是刻意用簡化的人貨進出等民粹語言，包裝背後濃厚的政治意識形態。但勝選後即升高調子，把選舉成敗論述成民眾對兩岸政策的選擇，在激情過後，如進一步檢視其選舉前後若干語言的不一致，以及可能招致的政治後果，中央地方接下來的過招，恐不平靜。

兩岸條例清楚規範：「台灣地區各級地方政府機關（構），非經行政院大陸委員會授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式協商簽署協議。」縣市首長赴中國也必須經過中央召開聯審會審查許可。

這項條款說明台灣作為主權國家，兩岸、外交等涉外政策，必須有全國一致性，這不僅是中央權責，更屬總統之權。

所謂兩岸政策「民進黨中央要跟著地方走」，是跟著哪個地方走？是台北市政府的「兩岸一家親」，還是將主張「九二共識」的高雄市政府。法有明定，這原就是不值一哂的矛盾之語，但隨著這些地方新寵想拉紅打綠，加上總統及立委選舉一年後將到來，絕對無法排除有政治人物鋌而走險，藉由衝撞法令基石達到個人政治收益目的。

蔡政府在敗選後顯得勢弱，執政腳步也雜散，應對兩岸快速變局實屬大忌。美國川普政府剛上台，中國也利用其政策人事未穩之際，拿下巴拿馬等台灣的邦交國。面對地方首長未來在兩岸政策的可能挑戰，除既有法令外，蔡政府還必須拿出戰略戰術作為。

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