陸委會最新委託報告：中國對台…扶白抗綠 地方抗中央

2018-12-25

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國媒體《環球時報》昨天刊登高雄市長韓國瑜的專訪報導，他指出未來在兩岸政策上「民進黨中央要跟著地方走」。陸委會公布最新委託報告，對於中國對台未來可能作為做出情境評估，指北京將持續運用在野黨派向我政府施壓，藉由「雙城論壇」及強化與我地方政府交流，扶植「扶白抗綠」與「地方抗衡中央」對台策略 。

根據陸委會這份「十九大」後中共對台政策及可能情境想定的報告，在政治層面，中國仍會繼續強調「中華民族」、「兩岸一家親」，藉以主導兩岸政治定位。對台作為上由「軟的更軟、硬的更硬」升級為「該硬的更硬，該軟的更軟」。

報告認為，中共對台一向是「軟、硬互用」的兩手策略，相較於中國前任領導人胡錦濤，現任的習近平更為主動出擊、軟硬兼施，其中「更硬」部分針對急進「台獨」勢力；「更軟」的部分則指向廣大台灣人民。

報告指出，北京不排除專門立法或修訂反分裂國家法反制「漸進式台獨」；另持續運用在野黨派向我政府施壓，藉由「雙城論壇」及強化與我地方政府交流，扶植「扶白抗綠」與「地方抗衡中央」對台策略。

黨政人士批評，主張九二共識的韓市長，是否知道中國從不承認九二共識有一中各表的空間？更遑論中華民國的存在。兩岸的城市交流不該另設下政治前提，否則所謂的「發大財」承諾，恐只能淪為天邊的彩雲，而成化為烏有的結局。

對於九合一選舉後，藍營執政縣市大幅增加，部分地方首長已表明希望縣市組團到中國交流，顯示未來很可能進一步挑戰蔡政府的兩岸政策。

對此，相關官員指出，對於部分地方首長可能動向，國安部門會有因應作為，而按照現行法令，直轄市長或縣市長赴中國，必須經過中央審查許可。所以，無論中央或地方，在兩岸議題都必須依法行事，地方首長不是想怎樣就能怎樣，韓市長也無法例外。

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