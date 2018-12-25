韓要中央跟地方走》鄭文燦反嗆韓：北京施壓會更強

2018-12-25

〔記者劉婉君、蔡宗勳、侯承旭、洪美秀、魏瑾筠／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜指未來兩岸關係政策發展方向是「民進黨中央跟著地方走」，民進黨籍縣市長昨均不以為然，認為韓的政治表述，只會強化北京政府施壓台灣的決心，而且兩岸政策是中央的職權，沒有所謂的「地方包圍中央」。

桃園市長鄭文燦表示，韓國瑜讀過政治大學東亞所，應該知道《環球時報》的官媒性質及長期的強硬立場，韓如此的政治表述，並不會增加來自對岸的善意，只會強化北京政府施壓台灣的決心。

鄭文燦認為，韓國瑜的說法是要台灣自己改變立場，假如「接受北京立場而不是要改變北京的立場」成為台灣的唯一選項，這對台灣利益的維護，絕對不是最佳策略。

黃偉哲：兩岸政策 屬總統權限

台南市長黃偉哲說，尊重韓國瑜的發言，但地方首長還是要遵循國家的體制，依照憲法，兩岸政策屬於中央、屬於總統的權限，「地方怎麼包圍中央？」就像當年韓國瑜擔任台北農產運銷公司的總經理時要聽台北市長的，而總經理底下的人要聽從總經理的指揮一樣，不能逾越自己的職權，國家有國家的體制，地方首長還是要遵循。

翁章梁：交流不該有政治干擾

嘉義縣長翁章梁表示，地方首長施政必然以人民利益為出發點，不管是農業、民生、文化或觀光等皆是如此，面對兩岸交流，台灣的態度從未反對，嘉義當然也會積極爭取任何國家城市的互動互惠關係，以民為本的交流，不該有太多的政治干擾，也不該附加政治條件，這才是人民所樂見的最大共識。

新竹市長林智堅說，兩岸政策是中央的職權，兩岸應該穩健、務實發展，且在尊嚴、對等的情況下進行交流，樂意在沒有預設前提下，進行城市交流，更歡迎對岸來新竹市旅遊。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，尊重每位縣市首長對於兩岸政策的看法，屏東縣政府始終認為中國是一個市場，其他國家也是市場，不應只偏重某個特定市場，韓國瑜當選高雄市長，是不是所有選票全部都來自於支持九二共識，這是無法量化的。

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