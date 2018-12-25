韓談兩岸交流：淡化政治找商機

2018-12-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨接受本報專訪，對於兩岸與九二共識提出說法。他認為兩岸交流不是一直去刺痛對方，應該是找尋彼此最大公約數、找尋高雄的最大利益，他知道有些事萬變不離政治，擔任市長後實際治理過程，會設法淡化政治，從中激盪出商業機會。

韓國瑜說，把政治淡化需要謹慎運作，怎麼把持這條大船方向，這裡面很奧妙，有時候不能言盡，有時又不能不言，市政府要掌握非常好。

傳聞韓國瑜多年前曾在某場合上，當著中共官員面前介紹中華民國總統馬英九，韓國瑜昨嘗試回想，不確定在哪裡說過類似話語。他反問如果去中國大陸參訪時，刻意一直不停地去戳「那個籠子」，目的何在？就像中國大陸官員到台灣，若一直講中華人民共和國，目的何在？

他認為，講這些話時一定要看場合及個人感受，因為雙方是在認同九二共識的軸線下，能夠順利交往，而不是訂個九二共識後，一直去戳對方、刺痛對方，這真的沒有必要。

韓國瑜推測，如果他曾講過中華民國總統等話語，有可能是在擔任立委或立委退休後，但現在兩岸交流，大家應了解雙方能接受的最大公約數是什麼，在其中找尋高雄市的最大利益，發展最大需求，這才是重點。

韓國瑜笑說，有些綠軍朋友會質疑他，敢不敢大聲到中南海、北京紫禁城門口喊中華民國？但反過來他們如果來台灣，難道請他們在台北自由廣場一直叫中華人民共和國？這是吵架，實在沒必要。

韓國瑜進一步闡述，這次高雄市長選舉，他發現很多人看到國旗竟然這麼感動，原來這麼多人是沉默地愛自己國家，不過，現在把這個感覺、在雙方交流時候一直不停去說，對兩岸交流沒任何好處。

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