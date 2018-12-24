蔡碧仲收到滅門信：別動徐榛蔚

2018-12-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲今天卸任，不料縣長室前天驚傳收到一封充滿仇恨的手寫恐嚇信，揚言只要敢用司法手段動準縣長徐榛蔚，將以最殘忍方式對蔡滅門，由於蔡卸任後將失去隨扈保護，花蓮縣警察局刑警大隊獲報後相當重視，警方已成立專案小組深入追查。

蔡今天卸任 不再有隨扈保護

蔡碧仲代理縣政三個月間，整頓府內吏治，改革多項前縣長傅崐萁政策。蔡碧仲強調：「這是支持者心虛的表現，信件內容字眼粗魯，就是要我不要去動徐榛蔚，想要恫嚇我，叫我收手，我只是依法行政，該怎麼處理就怎麼處理。」已將信件交由警方處理。

徐榛蔚昨不願回應此事；國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏呼籲，選舉已經過去，大家應該恢復平靜、理性。

花蓮刑大追查 強化預警情蒐

花蓮縣刑大指出，恐嚇信署名蔡朱重、蔡除腫及幽靈人物，寄信地址是玉里鎮一間修車廠，屋主稱被人亂留地址，警方清查初判是政治狂熱份子所為，會加強縣長辦公廳舍、官邸及隨身維安，強化預警情資蒐報，防止任何危害。

恐嚇信以四張十行紙書寫，以限時掛號寄送到縣長室，內容大意為，「蔡碧仲律師您很厲害，ＯＫ，我承諾，您只要不管什麼理由，讓當選的徐榛蔚要逼她下台，我掌握您的家人、老婆、孩子等底細，只要您拉下徐，我絕不留情，絕對不人道的殺您，也要給您難堪、家庭破碎的刑場類似」。信中強調，「信不信由您，這是您自己逼自己的後果，殺您其實跟殺豬有什麼二樣，我已經掌握您的一舉一動」。

信中抱怨民進黨對傅崐萁政治迫害，手段惡毒，信中指出，「這次選舉，徐榛蔚十二萬票當選，蔡碧仲在媒體上不斷批評徐，調查東洋廣場開發案，找理由鑽牛角尖查賄，…，還說選贏不要高興太早」。

恐嚇信最後強調，「若您堅持逼迫徐榛蔚下台，…我會心狠手辣、手段兇殘殺之，讓您去見大陸的列祖列宗、死掉的靈魂…」，最後還說「對不起我言詞粗魯」。

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