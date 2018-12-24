2018-12-24

記者鄒景雯／特稿

政客的行情，全看個別經營，彼此是競爭關係，但是政治人物的社會地位，則需要集體的自覺與共識。尤其在網路改變傳播途徑與效率的今天，從政者一方面擁有更多的工具與武器，得以觸及選民、取得政治權位，相對的也有很大的責任去引領選民認知：自己是怎樣的政客？政治這行業還值不值得尊敬？

這次的九合一選舉，無疑是網路力量大爆發的首次實作。能夠成功占據網路流量的候選人，往往成功當選，更加添了政治人物對網路影響力的崇拜。於是，選後不少落敗者有許多「反省」行動出現，大家假設網路使用者的年輕、鄉民偏好，紛紛放下傳統對政治議題討論的要求，改為時不時就架設直播，公開對著大眾「放閃」、「賣萌」起來，沒內容、無厘頭，一點也不關緊要，彷彿這才是當令的潮政治與網紅風。

之所以有這種選舉症候群蔓延，應該是受到「韓流」的刺激。因為基本上，當事人在整個競選過程中所提出的政見主張，多半是隔空抓藥，沒有經過詳細的調查、評估，但是由於準確鎖定訴求對象與階層，加上有計畫的大規模推播，創造點擊聲勢，迅速帶領風向，果然形塑出流行。或許是打不贏、就加入的識時務，不少人也乾脆依樣畫葫蘆起來。

這類的「面對現實」，其實沒看到另一個現實也在發生，那就是期望愈大，鞭策也愈大，真正要走入廚房、掌握鍋鏟時，從小內閣的人選背景，到承諾如何兌現，大小顧客全都有意見，而且話語一個比一個還見血，例如，原來是要組更生人團隊等等。果然，若干爭議名單被迫更換調整。這說明什麼？在網路平台上流通，確實要講究新鮮，但是同時帶來的考驗則是要能保鮮，這就需要有一點誠意、兩把刷子才行。

從政者必須戒慎恐懼的另一個例子，當然就是台北市。四年前，柯文哲以八十五萬票狂勝連勝文的六十萬票，今天他跌到五十八萬票，險些引發心臟病的一路開票拉鋸下，最後僅以三千餘票保住市長寶座。施政評價、網民南漂，正是這次活生生的選戰現象之一。

儘管如此，政治人物在獲得民意光環後，隨之也看重自己的承擔，也不乏曙光乍現，並不是只想靠「學姊」招攬的。例如韓國瑜昨天到雲林參加他的雙語學校校慶時，特別鼓勵年輕人要多關心國際大事，多閱讀中英文報章，倒是一個切中時弊、頗不媚俗的倡議，一改「愛情摩天輪」給人的印象。在年輕族群中擁有高知名度，甚至因而吸收票源的從政者，都具有帶領粉絲提升識見廣度、思考深度的動能，台灣新一代的人才資源是否因科技發展走上正向循環，需要許多的社會典範牽成，取之於此的政治人物尤其要當頭，絕不能自甘為隨波逐流者。

許多事實證明，尊重選民，是延長政治行情的唯一途徑，屢試不爽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/