選總統必做的事？》柯明春訪美 綠委：平衡偏重中國觀感

2018-12-24

〔記者呂伊萱、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲訂於明年三月訪美，屆時距離總統大選已不到一年。民進黨立委王定宇分析，柯在第二任開始不久訪美，似有平衡對外事務偏重中國觀感的意涵，也必然引起競選大位的解讀，「以他的聰明一定知道」。民進黨立委邱志偉則說，從行程能推敲柯的企圖心，參選與否柯應會等兩黨態勢底定後，再決定動向。

柯將獲葉克膜權威單位頒獎

台北市政府發言人劉奕霆昨受訪時證實，柯文哲預定明年春季將前往美國進行參訪，具體行程仍在規劃中。令人玩味的是，柯文哲兩次選舉都遭攻擊葉克膜、器捐等議題，然而據透露，柯到美國的「重大行程」之一，即為接受葉克膜權威單位頒獎，表揚其在推廣葉克膜使用方面的貢獻。

柯文哲驚險連任後，立刻在雙城論壇重提「兩岸一家親」，也公開呼籲兩岸關係應有「新名詞」，再度引發有意問鼎大位的聯想。據悉，美方為了進一步了解台灣重要政治領袖，已安排柯文哲於明年三月訪問美國；且今年選舉結束後，美國在台協會（AIT）就已拜訪過柯文哲。AIT發言人孟雨荷表示，美國基於隱私權法律，不會公開討論個別簽證申請人，因此沒有評論。

柯文哲於二○一六年三月，在其市長任內首次訪美，當時造訪美西舊金山、鳳凰城與洛杉磯等姊妹市，包括市府團隊與經貿代表團同行，定位為「產業學習之旅」。明年三月的訪美行，則是柯第二次以市長身分率團訪美。

邱志偉受訪時說，若是赴美考察市政建設、就柯的醫師專業交流、參與同鄉會或招商等活動，問題都不大；但若拜訪外交國防智庫或甚至到國務院，就是超出職權的明顯訊息，「也要看美方願不願意幫他安排」。

王定宇則說，台灣對外關係兩大主軸就是美國和中國，柯文哲第一任任內著重經營對中國關係，在第二任開始不久後敲定訪美，似有平衡對外事務偏重中國觀感的意涵，且「也要讓美國朋友感受他並不是親中反美」。

王定宇並說，首都市長訪美「通常和總統大位有關」，就算柯說沒有這樣的想法，但此動作必然引起相關解讀，「以他的聰明一定知道」。

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