朱家軍到宜蘭 林姿妙借將新北2官員

2018-12-24

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕即將卸任的新北市長朱立倫，被視為國民黨角逐二○二○總統大選的熱門人選，繼副手李四川將南下高雄市擔任副市長，宜蘭縣長當選人林姿妙也向朱立倫借將，新北市工務局副局長林茂盛及新北市體育處副處長王泓翔，將分別接任宜蘭縣政府秘書長及教育處長，「朱家軍」再插旗宜蘭，外界解讀是朱立倫為了二○二○年大選鋪路。

朱不排除農曆年前後訪美

據知情人士透露，朱立倫卸任後，將前往美國陪家人過耶誕假期，明年一月初返國，將挑選適當時機宣布成立競選辦公室，開始全國走透透，首站就從執政八年的新北市出發，且朱不排除於農曆年前後，以會見「老朋友」的名義，安排訪美行程，而輔選新北市長當選人侯友宜有功、即將接任新北市政府副秘書長的林芥佑，選後展開旅美行程，就是為了替朱立倫「打通關」。

朱昨受訪時仍維持一貫說法，「目標當然是很明顯、很確定，一定會全力努力。」

地方人士分析，朱立倫卸任後已無黨、公職身分，手中沒有行政資源，不利於競選總統，此次九合一選舉國民黨大勝，各地方政府求才若渴，朱立倫順勢釋出人才，不但替國民黨執政縣市解決「人才荒」問題，也讓「朱家軍」在各地開枝散葉，未來下鄉時各地都有自己的人馬，為前進二○二○奠定基礎。

將接任宜蘭縣政府秘書長的林茂盛表示，過去和林姿妙沒有淵源，上週林透過友人接洽，雙方懇談後，他自認擔任公職廿四年，具有行政經驗，若有機會協助宜蘭縣政推動，也是不錯的歷練，未來將統籌各局處室業務，幫助林姿妙實現對選民的承諾，並把新北的經驗帶至宜蘭，協助道路養護、公共工程建設與學校運動設施改善。

將接任宜蘭縣政府教育處長的王泓翔是國立政治大學教育博士，他希望把新北近年發展的技職教育、職業試探及創客教育等經驗帶至宜蘭，協助教育推動工作。

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