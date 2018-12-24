吳家軍蓄勢待發 藍天志工團就位

2018-12-24

〔記者陳昀、曾迺強／綜合報導〕國民黨內爭逐二○二○總統大位的選戰熱度逐漸增溫，國民黨主席吳敦義已展開十九縣市的「感恩茶會」，儘管尚未表態，但九合一大選前吳敦義與夫人蔡令怡共同領軍在各縣市成立的「藍天志工團」，被黨內視為吳爭取大位的「隱性部隊」，「台北市藍天志工團」總團長、國民黨中常委曾文培昨受訪時不諱言，如果吳參與總統初選，台北支團就可以發動幫忙。

曾文培：吳若參選 台北支團助陣

國民黨今年一月通過「藍天志工團設置要點」，平時推動公益活動、選舉負責輔選，由吳敦義擔任總團長，蔡令怡則任藍天志工團全國輔導委員會總召集人。

黨政人士透露，各縣市支團團長當然要獲得吳敦義認同，團員則不限國民黨員，只要認同理念即可加入，目標每縣市以一千人為基礎擴增。

曾文培指出，藍天志工團平時跟著社會脈動做公益，能連結黨員及以外的民眾，也能改變社會對國民黨「黨國時代」的刻板印象，讓選舉時「動員更有力」，像現在就跟理念相近的「愛家盟」經常合作，但有多少成員能實質回饋到選票上，還不確定。

曾文培說，藍天志工團各支團未來一定會輔選黨提名的總統候選人，如果吳敦義參與黨內初選，其他人會支持誰他不敢說，但他不會太尷尬，甚至黨內初選時，台北支團就可以發動幫忙吳敦義。

黨政人士則表示，吳敦義起初確實想透過藍天志工團佈局總統大選、培植地方勢力，但這次國民黨在九合一大勝主因是「韓流」，相關人等根本不願公開表態支持吳，吳這步棋其實是失敗的。

黃國園黨部主委于北辰指出，由於桃園藍天志工團已被脫黨參選的楊麗環登記立案，但其團員有九成以上是黨內其他團體的成員，大多數的人都會回歸，希望有意參選者都能像準高雄市長韓國瑜當初一樣勇於任事，不要再等眾星拱月。

對於外界認為藍天志工團是吳敦義的「隱性部隊」，立委陳學聖說，國民黨還有許多外部團體，如婦女會、青工會等，不必多作臆測，也相信吳會訂出公平的遊戲規則。

吳敦義昨出席嘉義縣黨部舉辦的地方公職人員選後感恩茶會，與黨員及黨公職當選人座談，避談二○二○年總統大選話題，指須等執政黨確定總統與立委是否合併選舉，才會決定採取何種策略，「現在還早」。

吳敦義嘉縣茶會 地方人士勸進

不過，前立委翁重鈞高度肯定吳在國民黨敗選之際肩負主席重責，這次選戰知人善任，讓嘉縣提名九席議員參選人「全壘打」，勸進用意，不言而喻。

另外，傳出朱立倫卸任當天將成立總統競選辦公室，吳敦義昨天在台北受訪時被問及此事，第一次充耳不聞，第二次大聲回應：「我都沒有意見，我統統沒有意見！」隨即走人。

對於二○二○年國民黨總統提名，吳敦義主張待執政黨宣布立委和總統選舉是要分開選或合併選後再決定，由於中選會曾說明年六月才會定案，外界也質疑吳敦義想藉此操盤總統提名；吳昨天否認說，「我沒有想到什麼操盤步驟的問題」，他只知道要推舉「最好的人」，要挑品德、能力、操守與政績都很好的。

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